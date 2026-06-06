E sezonul căpşunelor. Într-o comună din Caraş-Severin, grădina unei familii a oferit în acest an o producţie impresionantă de fructe. Toată recolta a fost lucrată de mâna lor iar rezultatele sunt pe măsură.

Grădina din Lăpuşnicu Mare oferă o recoltă uriaşă de căpşuni bio. Fructele au fost atent îngrijite, astfel că gustul este exact ca cel din curtea bunicilor.

După luni de muncă și grijă acordată culturii, rezultatele sunt pe măsură. Fructele sunt de toate mărimile, roșii, parfumate și dulci, iar recolta depășește cu mult așteptările gospodarilor.

Familia Vidu se ocupă de grădina bogată. Vor ca o parte din producţie să fie transformată în gem de casă, în timp ce restul recoltei va ajunge la prieteni și vecini.

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Căpşunele sunt printre cele mai căutate fructe în această perioadă. Bogate în vitamina C, fibre și antioxidanți, dar şi sărace în calorii, acestea susţin imunitatea şi protejează sănătatea inimii.