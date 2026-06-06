Tot mai mulţi români lasă în urmă aglomeraţia oraşelor şi aleg să îşi construiască o casă departe de haos. Spaţiul mai mare, terenurile mai ieftine şi dorinţa unei vieţi mai liniştite îi mută la ţară. Fenomenul se vede şi în cifre. Mai bine de jumătate dintre autorizaţiile pentru locuinţe sunt eliberate pentru sate. Iar în Gorj, cererea pentru terenuri şi case este în continuă creştere.

Pentru Ştefania, mutarea la ţară a însemnat o schimbare totală de viaţă. După câţiva ani petrecuți la bloc, a decis că liniştea şi propria gospodăria valorează mai mult decât confortul oraşului. "Patru ani am stat la bloc, dar a fost o teroare. Nu mi-a plăcut deloc. Pentru că la bloc nu ai ce să faci. Pe când aici, îmi trebuie un pătrunjel, mă duc şi mi-l iau din grădina mea, făcut de mine. Şi terenul este mai ieftin", a declarat Ştefania. În multe sate din Gorj, poveşti asemănătoare sunt tot mai des întâlnite.

În comuna Drăguţeşti, preţurile pe teren ajung până la 60 de euro pe metru pătrat

Unul dintre motivele pentru care tot mai multe persoane aleg să aibă o casă la ţară este de a avea propria gospodărie, unde pot creşte animale şi cultiva legume. Printre cei care îşi construiesc acum o locuinţă este şi Alin. Lucrează cot la cot cu muncitorii şi spune că decizia a fost luată în primul rând pentru copii. "Nu este ca la bloc să îi laşi să plece prin parc, să nu mai dai de ei (n.red. copiii). Toate costurile sunt mai mici decât cele de la oraş", a declarat Alin.

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Tot mai multe persoane aleg să-şi construiască casa la ţară. Datele arată că peste o jumătate din autorizaţiile de construcţie sunt acordate în mediul rural. "De anul trecut şi până anul ăsta, sunt aproape 80 de autorizaţii. S-a făcut un cartier nou. Se construieşte foarte mult", a declarat Dumitru Ion Popescu, primarul comunei Drăguţeşti. În comuna Drăguţeşti, preţurile pe teren ajung până la 60 de euro pe metru pătrat.