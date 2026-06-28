Spune-mi cum iți bei cafeaua, ca să îți spun câți ani ai! Cafeaua nu mai este doar băutura cu care ne începem diminețile, ea poate fi şi un mic indicator al generației din care facem parte. De la ibricul clasic, la espresso și până la cold-brew sau latte cu arome, fiecare vârstă are propriile ei preferinţe.

"Băutura verii: teddy ice latte, un ice latte simplu, cu un ursuleț de cafea și cu niște lapte roz și shotul extra de cafea.", spune un barman.

Într-o cafenea din Timișoara, rozul e la putere. Cei mai mulți clienți sunt tineri, care încă dinainte să soarbă prima gură de cafea, fac deja o postare pe Instagram. Meniul mai are și alte vedete care atrag privirile înainte să ajungă în ceașcă.

Reprezentant cafenea: Mai avem un frappe cu caramel sărat, care este și instagramabil și foarte bun, foarte aromat și mai avem un ruby latte, care este un latte simplu, doar că partea asta de roz din el aduce specialul.

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Reporter: Cine comandă și consumă minunățiile roz?

Reprezentant cafenea: Predominant tinerii pentru că sunt de pozat, de arătat lumii, nu vii neapărat să îți bei cafeaua, vii pentru experiență în sine.

Altă cafeanea, alt preparat vedetă printre tineri: cold brew tonic.

"Folosim gheață, apa tonică și folosim cafea lăsată la infuzat minim 24 de ore.", adaugă un alt barman.

Gusturile se schimbă odată cu generațiile, iar fenomenul este confirmat de studiile recente.

Tinerii din Generația Z preferă cafelele care ies în evidență: iced coffee, frappe, latte cu siropuri sau lapte vegetal. Sunt băuturi reci, colorate și personalizate, care uneori seamănă mai degrabă cu un desert. La Millennials, lucrurile devin ceva mai simple: espresso, flat white sau cappuccino, de cele mai multe ori preparate din cafea de specialitate. Aici accentul cade pe origine, aromă și calitatea boabelor. În schimb, Generația X și Baby Boomers rămân fidele cafelei clasice: la ibric, la filtru sau un espresso simplu. Rețetele s-au schimbat de la o generație la alta, însă cu un lucru e lumea de acord: Cafeaua continuă să fie unul dintre cele mai puternice ritualuri sociale.

Aproape 45% dintre clienţi spun că beau cafea în primul rând pentru plăcerea ritualului. Această schimbare de perspectivă a dus la apariția unei culturi a consumului bazat pe experiență, gust și diversitate. Robert este barista de 6 ani și se laudă că a ajuns să-și "citească" muşterii după ceea ce aleg din meniu.

"Tinerii încearcă să aleagă o băutura mai trendy. Între cold brew tonic, mai ales că e vară, espresso unii dintre ei, dar, cei mai mulți, cappucino. Oamenii mai în vârstă preferă unele preparate fără lapte, dar mai "lungi", iar tinerii preferă cu lapte.", explică Robert Viorel, barista și prăjitor de cafea.

"La ibric e cea mai bună și mai repede se face, mai ușor de savurat, altă aromă are decât la aparat.", spune un cetăţean.

"Fie frappe dacă vreau o cafea tare, fie latte, iced coffee, reci, cu mult lapte.", adaugă o tânără.

În ultimii ani, românii și-au rafinat gusturile în materie de cafea și au învățat să aprecieze calitatea. Și asta indiferent de vârstă.

"În ultima perioadă, vorbesc de ultimii ani, oamenii au început să treacă de la cafeaua comercială care se găsește peste tot la o cafea tip specialty care în primul rând e de două ori mai bună, are trasabilitate, are gust mai aparte și nu e așa de prăjită. În principiu, lumea preferă Columbia sau Ethiopia că sunt cele mai cunoscute, la nivel mondial.", adaugă Robert Viorel.

După apă, cafeaua rămâne cea mai consumată băutură din lume. Peste 2 miliarde de cești de cafea sunt savurate, în lume, în fiecare zi.