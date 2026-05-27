Stil de viaţă sănătos cu suprataxă! Cafeaua cu înlocuitori de lapte, adică băuturi din ovăz, migdale şi mazăre, este mai scumpă decât cea obişnuită! Cine refuză varianta clasică din cauza unor probleme de sănătate primeşte o notă de plată mai mare. Practic, la fiecare cinci zile, pierde banii pentru o cafea.

Cafeaua cu băutură de ovăz, mazăre sau migdale nu mai este un trend, ci o necesitate scumpă! Cei care au intoleranţă la lactoză şi nu vor să renunţe la plăcerea unui cappucino cer barmanilor să folosească alternative vegetale în băutura lor.

"Nu mai este o chestie marginală, cred că e aproape de 50 - 50. Mazărea e cea mai netură, nu schimbă gustul cafelei. Preţul diferă pentru că există diferenţă mare de cost între un litru de lapte de vacă versus un litru de băutură vegetală. Poate fi de 2 sau 3 ori mai scump. Au un cost extra de 2-3-4 lei în plus", a declarat Andra Tudoroiu, proprietara unei cafenele.

Alternativele la laptele de vacă, între necesitate, trend și marketing

"Optez pe ovăz sau pe migdale, mai rar pe cocos pentru că e mai dulce. Am văzut schimbări la nivelul tenului în general. N-am mai făcut coşuri, nu s-a mai inflamat". "Fiica mea e fan ovăz pentru că dezvoltat intoleranţă la lactoză. Se simte mai bine", spun clienţii.

Atenţie, însă! Nu toate alternativele sunt bune pentru sănătate, avertizează specialiştii.

"O băutură vegetală ar trebui să aibă 2-3 ingrediente - apă, sămânţă (ovăz, soia sau migdale) şi eventual o sare minerală. Dacă vezi zahăr, ulei de rapiţă, arome şi E-uri ai în mână un desert lichid, nu o alternativă sănătoasă. Mare atenţie în zahărul natural din ovăz! Soia este singura care este mai apropiat de un lapte, conţine proteine", a declarat Fabius Antal, expert în well-being.

În magazinele de specialitate, un litru de băutură alternativă costă aproximativ 25 de lei şi promite o etichetă mai curată decât în retail, fără zahăr adăugat. Cele mai căutate sunt cele cu ovăz, pentru un plus de fibre şi cele cu mazăre pentru un plus de proteină.

"Întotdeauna o să recomand laptele de vacă, pentru că în combinaţie cu cafeaua acea textură şi acel echilibru apare mult mai ok. Ca să se ajungă la acea micro-spumă, la acea textură a laptelui comparativă cu cel de vacă. Trebuie să fie foarte procesat deci automat nu mai este natural", a declarat Octav, expert în cafea.

Protecţia Consumatorilor a interzis producătorilor şi comercianţilor să vândă băutura alternativă sub denumirea de lapte vegetal. Conform Curții de Justiție a Uniunii Europene, termenii specifici produselor de origine animală precum "lapte", "brânză", "iaurt" sau "unt" nu pot fi folosiţi pentru alte tipuri de produse care nu sunt de origine animală.

Ingrid Tîrziu

