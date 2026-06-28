Incendiu violent în duminică dimineață, în Portul Constanța Sud-Agigea. Flăcările au cuprins un depozit de fier vechi, iar din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

"Incendiu gunoi si fier vechi in port Agigea, Poarta 10. La ora 6:55 a fost transmis mesaj tip Ro-Alert pentru degajari de fum in zona localităţii Agigea!", a transmis ISU Dobrogea.

Conform reprezentanţilor ISU, nu sunt probleme de propagare, nu sunt victime şi nu se impun evacuări.

Din cadrul ISU Constanţa au intervenit 4 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoplatformă, o ambulanţă SMURD B, iar din cadrul unui operator privat, o autospecială de stingere.