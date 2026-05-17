Video Cum ne influenţează cafeaua starea de spirit. Ce spun specialiștii despre consumul zilnic

Cafeaua de dimineață poate da senzația de energie și "invincibilitate". Cercetările recente arată că băutura preferată a românilor influențează legătura dintre intestin și creier, ceea ce poate duce la o stare de spirit mai bună, concentrare crescută și un nivel mai scăzut de stres. Totuși, beneficiile apar doar în condițiile unui consum moderat, deoarece excesul de cafea poate avea efecte nedorite asupra organismului.

de Laura Ilioiu

la 17.05.2026 , 16:50
Simplă, cu lapte, cu zahăr sau fără, cafeaua este nelipsită de pe mesele românilor. Pentru mulți, dimineața bună începe cu această băutură, devenită un adevărat ritual al începutului de zi.

"Mă consider dependent de cafea, nu mi pot imagina ziua fără cafea. Cafeaua mă ajută dăcă sunt stresat, dacă abia m-am trezit, ca să învăţ", a mărturisit un consumator de cafea.

Cafeaua nu ne ajută doar să ne trezim dimineața, are mult mai multe beneficii, susţin cercetătorii.

Atunci când ne dorim să nu mai fim atât de stresaţi sau pur şi simplu să avem mai multă energie specialiştii ne recomandă o ceaşcă de cafea. Aceasta are multe beneficii, însă trebuie consumată cu moderaţie.

"În exces poate deveni daunatoare. Excesul sau intoxicaţia cu cafea simulează atacul de panică şi poţi prezenta simptome ale atacului de panică şi nu ştii de ce se întâmplă asta", a acertizat psihologul Laura Bârdeanu.

În România, aproximativ 44% dintre consumatori preferă cappuccino sau latte, în timp ce 34% aleg espresso, iar restul beau alte tipuri de cafea precum americano sau long black.

"Este mai benefică pentru organism cafeaua simplă, adică fără zahăr, siropuri, fără frişcă. Cafeaua cu lapte are beneficii de exemplu la persoanele care au sensibilitate gastrica. E bine să punem un pic de lapte în ea", a explicat Andreea Corob, barista.

Mulţi apelază şi a doua varianţă: cafeaua fără cofeină.

"Daca am atins limita de 3,4 cafele cu cofeină pe zi, atunci cafeaua fără cofeină este o alternativă foarte ok pentru a ne reda starea de spirit bună", a mai spus Andreea Corob.

Studiul a fost făcut de o echipa de cercetători din Irlanda.

