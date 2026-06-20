Minte sănătoasă într-un corp sănătos nu mai este doar un slogan, ci un stil de viață adoptat de tot mai mulți tineri. Atenția pentru sănătatea fizică și echilibrul mental a transformat sportul și alimentația într-o prioritate, iar tendințele din acest domeniu se schimbă de la an la an. Pilates e acum un antrenament tot mai popular, în special în rândul doamnelor și domnișoarelor. Iar matcha, răsfăţul de după mişcare.

Sala de fitness pare să piardă teren în faţa claselor de pilates.

"Fac asta de vreo 2 săptămâni și pur și simplu îmi place extrem de mult. Mă simt mult mai energică, mult mai bine în corpul meu și chiar o să fac în continuare pentru că merită", a spus o fată.

De ce aleg tot mai mulţi tineri clasele de pilates

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"Îmbunătățim mobilitatea, flexibilitatea, postura, se adresează atât tinerilor cât și doamnelor și domnilor, de ce nu. Este foarte important în zilele noastre cel puțin, pentru că mă tot lovesc de problema asta, de postură. În special copiii au probleme cu postura, cu scolioza, iar aici putem trata aceste afecțiuni", a afirmat Bianca Chiriță, antrenor de pilates.

Tendința de a face mai multă mișcare se vede și în date. Potrivit unui studiu, angajații din companiile românești au cumulat în 2025 peste 5,2 milioane de ore de mișcare, cu 30,5% mai mult față de anul anterior.

"Pilatesul pentru mine a devenit o rutină. Săpătmânal particip la ședințele de pilates, la antrenamente, și chiar sunt foarte mândră de acest program. Înainte eram foarte epuizată, pur și simplu nefăcând nimic, acum după un sport ca acesta mă simt mai energică", a relatat o fată.

Volumul total de activitate de anul trecut echivalează cu aproximativ 26 de milioane de kilometri parcurși și un consum de peste 2,6 miliarde de calorii, echivalentul "neutralizării" a aproximativ 2,5 milioane de pizza și burgeri.

"Îmbunătățește calitatea vieții, îmbunătățește somnul, îmbunătățește postura. Dacă nu este solitar, îmbunătățește socializarea", a declarat Laura Bârdeanu, psiholog.

Matcha, băutura preferată după pilates

Şi ce merge mai bine după o ședință de pilates dacă nu o băutură răcoritoare.

De la pilates direct la un pahar de matcha a devenit deja o rutină pentru tot mai multe persoane care îmbină mișcarea cu momente de relaxare. Băutura originară din Japonia a început ușor ușor să înlocuiască tradiționala cafea.

"Ne poate ajuta deoarece are cofeină și oferă o stare de calm mult mai mult față decât cafeaua care ne agită", a spus Ciuclea Riana, proprietar locație.

"Mă simt mult mai energică și mi se pare o combinație foarte potrivită între matcha și pilates". "Matcha mă așteptam să aibă un gust puțin mai amar, dar aceasta este destul de dulce", au spus oamenii.

Matcha conține antioxidanți, vitaminele A, B, C și E, dar şi minerale esențiale precum fierul, zincul și potasiul.