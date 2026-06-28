Un bărbat din Timiş a fost reținut de polițiști după s-a urcat băut la volan şi a lovit două fetițe aflate pe bicicletă, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Una dintre copile, în vârstă de 10 ani, a murit, iar cealaltă, de 11 ani, a fost transportată la spital.

Copilă de 10 ani din Timiş, ucisă de un șofer băut care a fugit. O altă fetiță de 11 ani a fost rănită - Shutterstock

Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 21:55, în localitatea Gelu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, la sosirea echipajelor de intervenție, una dintre victime era în stare de inconștiență.

"O victimă de sex feminin a fost găsită în stare de inconștiență la sosirea echipajelor la fața locului. Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de către medic", au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Cea de-a doua victimă, o fetiță de 11 ani, era conștientă și cooperantă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

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După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei, însă a fost identificat și prins la scurt timp de polițiști. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.

"Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 49 de ani, a condus un autoturism pe o stradă Secundară din localitatea Gelu, dinspre DJ 692C înspre cimitirul din localitate, iar la un moment dat ar fi acroșat o bicicletă care se deplasa pe marginea părții carosabile, condusă de o minoră în vârstă de 11 ani, pe care se afla, în calitate de pasageră, o altă minoră, în vârstă de 10 ani. În urma accidentului rutier, a rezultat rănirea minorei în vârstă de 11 ani, precum și decesul minorei în vârstă de 10 ani. Minora rănită a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. La sosirea echipajelor de poliție la fața locului, s-a constatat că conducătorul autoturismului părăsise locul producerii accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului. În urma verificărilor și activităților desfășurate cu operativitate, polițiștii au identificat și depistat conducătorul auto, respectiv bărbatul în vârstă de 49 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat", a transmis IPJ Timiş.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului.