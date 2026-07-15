O familie de români din Italia îşi caută cu disperare fiica de 10 zile. Adolescenta de 15 ani a plecat în oraş să ia micul dejun şi nu s-a mai întors, iar apropiaţii bănuiesc că a fost ajutată să fugă. Anchetatorii spun că ultimele semnale date de telefonul fetei sunt din România. Autoritățile italiene au cerut sprijinul anchetatorilor români pentru a afla dacă Diana a ajuns cu adevărat în ţara noastră şi, mai ales, dacă este în viaţă.

UPDATE: Diana a fost găsită de poliţiştii români, în Gorj. Tânăra se afla la domiciliul unui bărbat de 20 de ani şi nu a fost victima vreunei infracţiuni. "La data de 15 iulie 2026, polițiști din cadrul IPJ Gorj au fost sesizați de către autoritățile italiene cu privire la faptul că o minoră, de 14 ani, cetățean italian, ar fi plecat de la domiciliul acesteia și ar fi ajuns pe teritoriul României, în județul Gorj. În urma sesizării, polițiștii au efectuat activități de căutare a minorei, identificând-o pe aceasta la domiciliul unui tânăr, de 20 de ani, din localitatea Slivilești.

Minora a fost instituționalizată la un centru al DGASPC Gorj, unde va sta până la preluarea acesteia de către autoritățile italiene. Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că tânăra nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni. În continuare, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor în care tânăra ar fi ajuns pe teritoriul României. Schimbul de date între I.P.J. Gorj și autoritățile italiene s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională - SIRENE", se arată în comunicatul IPJ Gorj.

Tânăra plecase voluntar de acasă

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Diana locuia împreună cu părinţii ei la 50 de kilometri de Pescara, în Italia. Pe 4 iulie fata a plecat - cu acordul familiei - să mănânce în oraş. Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat, cert este că nu s a mai întors, iar la ora prânzului a fost observată singură în apropierea unui parc. Tot atunci a vorbit ultima oară cu rudele. Sâmbătă, ultimul semnal al telefonului ei a fost localizat în Italia, în zona Macerata, la aproape 100 de km de casa. A doua zi, duminică, același telefon a fost reperat în România. Anchetatorii nu pot confirma însă dacă și Diana era langa telefon. Cert este că, de atunci, dispozitivul este închis.

Aproape 10.000 de copii fug de acasă, anual, în România

Deși, inițial, dispariția Dianei nu a fost făcută publică pentru a nu afecta investigația, familia şi-a dat acordul pentru mediatizarea cazului. Speră că astfel cineva ar putea recunoaște fata de 15 ani sau ar putea oferi un indiciu care să ajute la găsirea ei. Procurorii iau în calcul mai multe variante, mai ales că, spun ei, conturile ei de social media au fost active în tot acest timp. Anchetatorii verifică acum dacă fata a plecat de bunăvoie sau dacă unul ori mai mulți adulți au ajutat-o, au convins-o sau au constrâns-o să se îndepărteze de familie.

"E o perioadă relativ lungă, pentru că majoritatea situațiilor în care o persoană este dată dispărută se rezolvă în maximum 24-48 de ore. Uneori telefonul este alături de proprietar, alteori nu. În situațiile în care au loc dispariții, răpiri sau jafuri, telefonul poate fi luat de la acea persoană și dus în diferite alte state. Faptul că a plecat fără niciun bagaj nu ne spune nimic, ne lasă toate pistele deschise. Ar fi putut fi o plecare voluntară, la fel de bine cum poate fi vorba despre o răpire sau o agresiune. Nu înseamnă să putem exclude ideea plecării de acasă, lucru care se întâmplă relativ frecvent în cazurile adolescenților", a declarat Gabriela Groza, avocat și psiholog. Psihologii spun că atunci când emoţiile escaladează, adolescenţii sunt în pericol. Stau dovadă statisticile. Aproape 10.000 de copii fug de acasă, anual, în România, avertizează Organizaţia "Salvați Copiii". În ultimii 6 ani, numărul lor aproape s-a triplat.

"La această vârstă, ei se simt neinţeleşi, au si sentimentul poate de ruşine că nu pot fi ascultaţi", a declarat Elena Stambuli, psiholog. Presiunea constantă şi teama de a nu dezamăgi duc la o ruptură, mai ales atunci când adolescentul nu se simte văzut şi important în familie. Alteori, tinerii fug pentru că vor să scape de constrângerile familiei şi consideră că doar aşa se pot elibera. Mereu există semne, dar părinţii trebuie să fie atenţi şi să le observe. În caz contrar se poate ajunge chiar şi la tragedii.