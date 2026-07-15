Imagini şocante vin de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor care a luat la verificat locurile unde stau livratorii de mâncare. Vorbim despre firmele care colaborează cu platformele operează comenzile din Bucureşti.

Inspectorii au descoperit încăperi insalubre, genţi termoizolante murdare şi, în general, mizerie care poate pune în pericol consumatorii.

ANPC a anunţat la finalul lui iunie că face în continuare demersuri pentru introducerea ocupaţiei de "livrator de hrană" în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

Aceasta ar trebui să fie diferită de cea de curieri şi să implice obligativitatea absolvirii unor cursuri de igienă alimentară, respectarea regulilor pentru prevenirea contaminării produselor şi menţinerea condiţiilor adecvate de transport.