Juristul CSA Steaua, colonelul Florin Talpan, este vizat de o procedură disciplinară legat de protecţia informaţiilor clasificate şi a fost sancţionat disciplinar pentru “nerespectarea obligaţiei sale de a cere aprobarea comandantului de fiecare dată când iese în faţa presei pentru declaraţii”, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, general-maior Valeriu Roşu, locţiitorul şefului departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, structura care are în coordonare CSA Steaua.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, sancţionat şi cercetat disciplinar de MApN. De ce este acuzat - Facebook

"Consilierul juridic a avut câteva chestiuni disciplinare de lămurit în toată această perioadă. Este vorba de o procedură disciplinară legată de protecţia informaţiilor clasificate. Sunt organe abilitate care vor da o soluţie în acest caz. Laptopul care a fost sigilat nu este al unităţii, este un laptop personal introdus de ofiţer în biroul dumnealui, o zonă cu acces restricţionat, dumnealui are din partea clubului acces la un sistem informatic acreditat, legat în reţea, de pe care să nu poată fi transmise informaţii către terţe persoane, fapt pe care nu l-a făcut, iar la acest moment dumnealui îşi desfăşoară activitatea de la momentul acelui incident până în prezent pe sistemul informatic asigurat de către club", a spus Roşu.

El a precizat că, pe de altă parte, Talpan a fost “pedepsit de comandantul clubului, a fost sancţionat disciplinar” cu o sancţiune pe care a contestat-o la eşalonul superior. “Eşalonul superior este departamentul pe care eu îl conduc la acest moment, dată fiind absenţa secretarului de stat. Sancţiunea este pentru nerespectarea obligaţiei sale de a cere aprobarea comandantului de fiecare dată când iese în faţa presei pentru declaraţii”, a explicat oficialul.