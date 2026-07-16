Doi tineri din Câmpulung Muscel au vrut să trăiască o experienţă inedită dar au ajuns să fie salvaţi de pompieri din mijlocul unui râu.

Aceştia încercaseră să traverseze cu maşina albia râului dar apa era mai adâncă decât au crezut, iar vehiculul a rămas blocat.

Un martor a sunat la 112, după ce a văzut că mașina pe capota căreia stăteau şoferul şi pasagerul risca să fie luată de ape. Pompierii au intervenit de urgență, i-au evacuat pe cei doi bărbați și au adus autoturismul la mal.