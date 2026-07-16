LOTO 6/49 joi 16 iulie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 16 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE VERII, care au avut loc duminică, 12 iulie, Loteria Română a acordat peste 26.800 de câștiguri în valoare totală de peste 3,23 milioane de lei.

Loteria Română organizează noi trageri pentru cele mai îndrăgite jocuri loto, punând în joc reporturi importante și premii de milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 16 iulie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Articolul continuă după reclamă

Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 7,93 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro), iar la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare duminică, 12 iulie