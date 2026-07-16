Angajații japonezi pot merge la birou în pantaloni scurți. Mulți însă se simt jenați

La birou, fără cravată şi în pantaloni scurţi. Este noua realitate pentru angajaţii din Tokyo care sunt încurajaţi de şefii lor să renunţe la costume pentru o îmbrăcăminte mult mai lejeră.

Într-o ţară în care cravata este simbolul mediului de afaceri, o astfel de schimbare este privită însă cu scepticism de angajaţi, care spun că se simt „jenaţi“ să vină la birou cu pantaloni scurţi.

Măsura face parte dintr-o nouă etapă a unei campanii lansate pentru a limita utilizarea aparatelor de aer condiţionat, pe fondul costurilor ridicate la energie şi adaptarea la noile condiţii climatice. În 2025, Japonia a înregistrat cea mai fierbinte vară din istorie.

Angajaţii privesc schimbarea cu scepticism

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Într-o zi fierbinte şi umedă din Tokyo, Noboru Watanabe, un angajat al municipalităţii, şi-a depăşit jena venind la serviciu în pantaloni scurţi, o alegere neobişnuită într-o ţară care favorizează de obicei ţinutele de lucru mai formale.

Marţi, când temperaturile din Tokyo au atins 34°C, cel puţin cinci bărbaţi din biroul lui Watanabe, în vârstă de 50 de ani, şi-au schimbat costumele cu pantaloni scurţi. El a declarat pentru AFP că iniţial i s-a părut "jenant" să-şi arate picioarele la birou. "Dar odată ce porţi (pantaloni scurţi), îţi dai seama cât de confortabili sunt".

Iniţiativa vestimentară, anunţată în primăvară de guvernatoarea din Tokyo, Yuriko Koike, care a argumentat cu "perspectivele dificile ale aprovizionării cu energie electrică", face parte dintr-o versiune extinsă a campaniei "Cool Biz", o campanie de economisire a energiei care încurajează funcţionarii publici să renunţe la cravate şi jachete în timpul verii, lansată de dna Koike încă în 2005, în timp ce era ministru al mediului.

Record de temperaturi în Japonia

Măsura a stârnit însă oarecare invidie în rândul altor angajaţi din Tokyo, care lucrează la firme unde purtarea costumului este în continuare obligatorie, şi a generat dezbateri în mediul online cu privire la oportunitatea purtării de pantaloni scurţi la locul de muncă.

Sachie Koike, agentă imobiliară în vârstă de 52 de ani, a afirmat că nu este deranjată de faptul că bărbaţii renunţă la cravată sau sacou pe timpul verii, însă consideră că pantalonii scurţi reprezintă o exagerare. "Îi asociez cu o zi liberă", a spus Koike.

Anul trecut, Japonia a înregistrat cea mai fierbinte vară de la începutul monitorizării datelor meteorologice în 1898, potrivit Agenţiei Meteorologice a ţării. Temperaturile care ating sau depăşesc 40°C au devenit atât de frecvente încât, în luna aprilie, agenţia a introdus un termen oficial pentru aceste fenomene meteorologice extreme, numindu-le zile de "căldură extremă" sau "kokusho".