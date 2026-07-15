Cartierul din Bucureşti unde au sediu multinaţionale cu afaceri de miliarde mai are de aşteptat doi ani până să îi fie modernizat un bulevard important. Artera trebuie extinsă ca să nu mai provoace blocaje în trafic. În plus, şi circulaţia tramvaielor pentru corporatişti a fost oprită. Peste 300 de milioane de lei costă întreg proiectul de modernizare.

Lucrările la linia de tramvai de pe bulevardul corporatiştilor vor fi gata în martie anul viitor. Au trecut opt luni de când primarul general promitea în campania electorală că va da o altă faţă arterei pe care stai cu orele în coloană.

100 de muncitori şi zeci de utilaje lucrează pe şantierul care va continua cu lucrările de lărgire a bulevardului.

"Vor fi executate lucrări cu două benzi pe fiecare sens, cu trotuare largi, piste pentru biciclete, spaţii verzi. Dacă nu vor fi contestaţii, putem incepe în toamnă", spune Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

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Bulevardul Dimitrie Pompeiu ar putea să aibă două benzi pe sens în toamna anului 2028. Până atunci, însă, primăria trebuie să facă loc şantierului.

Primăria Capitalei are nevoie de peste 70 de milioane de lei pentru a face exproprierile pentru extinderea bulevardului Dimitrie Pompeiu. Vor fi expropriaţi zeci de mii de metri pătraţi atât de pe stânga bulevardului cât şi de pe dreapta, aici unde vor fi construite încă două benzi de circulaţie pentru şoferi.

Exproprierile se vor întinde pe o suprafaţă de peste 35.000 metri pătraţi, cam cât 700 de apartamente cu două camere. Primăria va plăti despăgubirile de milioane de lei din bugetul local sau din împrumuturi la bănci de dezvoltare.

Proiectul de modernizare din cartierul de business prevede şi o legătură între trei linii de tramvaie care să ajute corporatiştii să ajungă mai uşor în zona de birouri Pipera. Pentru asta, o întreagă intersecţie va fi reorganizată cu sensuri unice şi pasarele. Până la terminarea planurilor, oamenii se descurcă cum pot în mijocul şantierelor.

Mare parte din Bucureşti este blocat de lucrări

Sunt modernizate 10 linii de tramvai în acelaşi timp. Primarul Capitalei promite că trei din 10 şantiere se vor termina peste câteva luni.

Lucrările avansează şi într-una dintre cele mai aglomerate zone din Bucureşti - Prelungirea Ghencea, unde se lucrează de opt ani...cu pauze.

"Eu imi doresc ca in această toamnă să dăm drumul la două benzi pe sensul de venire spre Bucureşti si vor rămâne două benzi pentru sensul de iesire din Bucureşti", spune Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Lucrările de extindere la Prelungirea Ghencea vor fi complet finalizate abia în anul 2030.