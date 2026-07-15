Vremea de mâine 16 iulie 2026. Furtuni, vijelii, grindină în mai multe zone ale ţării
Vremea de mâine, 16 iulie 2026. Meteorologii anunţă o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și sud-est disconfortul termic va deveni ridicat. Temperaturile vor urca până la 35-36 de grade, însă după-amiaza și seara sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales la munte, în timp ce pe litoral maximele vor ajunge la 32 de grade.
În intervalul 16 iulie, ora 09:00 - 17 iulie, ora 09:00, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Vremea mâine în țară
Cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică se va accentua mai ales după-amiaza și seara. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Astfel de fenomene vor apărea pe suprafețe mai mici și în restul țării.
Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul averselor, cu rafale de până la 50-70 km/h. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii și grindină de mici dimensiuni, posibil și medii, cu diametrul de 1-3 centimetri.
Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei și 35-36 de grade în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. Minimele vor coborî până la 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar se vor apropia de 20 de grade în regiunile sudice și vestice. În aceste zone, noaptea va fi tropicală. Pe litoral și în Dealurile de Vest se vor înregistra chiar 22-23 de grade.
Dimineața și noaptea, izolat, mai ales în centrul țării, va apărea ceața. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
Vremea mâine în București
În București, vremea se va menține călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în special după-amiaza și seara. Sunt prognozate averse, în general de 5-10 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 40-50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade.
Noaptea va fi tropicală, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Presiunea atmosferică va avea variații ușoare.
Vremea mâine pe litoral
Pe litoral, vremea va fi caldă, local călduroasă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în a doua parte a zilei și seara. Local vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină.
Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul averselor va avea intensificări, cu rafale de aproximativ 40-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade, iar minimele se vor situa între 21 și 23 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.
Vremea mâine la munte
În zona montană, cerul va fi variabil, dar instabilitatea atmosferică va deveni accentuată mai ales după-amiaza și seara.
Pe arii relativ extinse vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 10-20 l/mp. Izolat, acestea pot depăși 30-40 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Rafalele pot ajunge la 50-70 km/h. Pe arii restrânse se vor produce vijelii și va cădea grindină de mici dimensiuni, posibil și medii, de 1-3 centimetri.
Valorile termice vor fi apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă.
Vremea mâine în Europa
În intervalul 16 iulie, ora 09:00 - 16 iulie, ora 21:00, vremea va fi în general instabilă în vestul, centrul și sud-estul Europei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20 l/mp.
Va ploua și în extremitatea estică a continentului. În celelalte regiuni ale Europei va predomina vremea frumoasă, iar fenomenele de instabilitate se vor produce doar pe suprafețe restrânse.
Vântul va avea intensificări în zonele afectate de averse, unde poate lua aspect de vijelie. Rafale de 50-60 km/h sunt prognozate și în Peninsula Iberică.
Temperaturile nu se vor modifica semnificativ față de ziua precedentă. În vestul și sudul Europei, vremea va rămâne caniculară.