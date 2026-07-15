Vremea de mâine, 16 iulie 2026. Meteorologii anunţă o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și sud-est disconfortul termic va deveni ridicat. Temperaturile vor urca până la 35-36 de grade, însă după-amiaza și seara sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales la munte, în timp ce pe litoral maximele vor ajunge la 32 de grade.

Vremea de mâine 16 iulie 2026. Furtuni, vijelii, grindină în mai multe zone ale ţării

În intervalul 16 iulie, ora 09:00 - 17 iulie, ora 09:00, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Vremea mâine în țară

Cerul va fi variabil, însă instabilitatea atmosferică se va accentua mai ales după-amiaza și seara. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Astfel de fenomene vor apărea pe suprafețe mai mici și în restul țării.

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Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări de scurtă durată în timpul averselor, cu rafale de până la 50-70 km/h. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii și grindină de mici dimensiuni, posibil și medii, cu diametrul de 1-3 centimetri.