O tânără din Covasna, bătută cu bestialitate de iubit după ce a aflat că e însurat şi a minţit-o

A aflat că iubitul ei este însurat şi că în tot acest timp a minţit-o. O tânără de 20 de ani din Covasna a trăit coşmarul vieţii sale, după ce bărbatul a bătut-o cu bestialitate când aceasta i-a reproşat.

Femeia s-a ales cu răni grave şi cu fractură de maxilar în urma incidentului şocant de duminică. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Ce spun poliţiştii

„În după-amiaza zilei de 12.07.2026, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie și consumul de băuturi alcoolice, în timp ce se afla la domiciliul său, inculpatul LSD, în vârstă de 30 de ani, a agresat-o fizic pe numita BK, în vârstă de 20 de ani, cu care se afla în cunoaştere, lovind-o cu lama şi cu mânerul unui briceag în zona capului, a feţei, a membrului superior drept şi a membrului inferior drept, provocându-i mai multe plăgi, hematoame, fractură perete anterior sinus maxilar stâng și drept şi pierderea a doi dinţi, loviturile fiind repetate şi având o intensitate ridicată”, se arată în comunicatul de presă transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc.

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În urma acestor lovituri repetate, victima a suferit leziuni traumatice severe. Medicii estimează în constatările preliminare că tânăra are nevoie de aproximativ 23-25 de zile de îngrijiri medicale pentru a se vindeca.