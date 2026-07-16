Parlamentul de la Kiev a aprobat joi numirea lui Serhii Korețki în funcția de prim-ministru al Ucrainei. El devine astfel al treilea șef al Guvernului ucrainean de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în 2022.

Cine este Serhii Korețki, al treilea premier al Ucrainei de la începutul invaziei ruse - X/ @KoretskyiUA

Korețki, fost director executiv al gigantului energetic de stat Naftogaz, a primit 289 de voturi pentru în Parlament, cu mult peste cele 226 necesare. Deputații l-au apreciat pentru experiența sa managerială și pentru capacitatea de a conduce organizații mari într-o perioadă de criză, potrivit Reuters și dpa, relatează Agerpres.

Înaintea votului, noul premier a declarat că principalele sale priorități sunt apărarea Ucrainei, stabilitatea economică și integrarea țării în Uniunea Europeană.

Profilul profesional al noului șef al Guvernului de la Kiev

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În vârstă de 48 de ani, Korețki este inginer și economist de formație. El nu a mai ocupat anterior funcții guvernamentale și nu este afiliat niciunui partid politic. Analiștii consideră că lipsa unei cariere politice poate reprezenta un avantaj. Volodimir Fesenko, directorul institutului de analiză Penta, a spus că profilul său - un manager apreciat, dar neutru politic - îi oferă o poziție favorabilă într-un moment dificil pentru Ucraina. Korețki are peste 20 de ani de experiență în sectorul energetic, lucrând în domenii precum producția de petrol, rafinarea, distribuția de energie, comerțul cu energie și finanțările internaționale.

Din mai 2025, el a condus Naftogaz, una dintre cele mai importante companii de stat din Ucraina, responsabilă pentru o mare parte din producția, importurile și furnizarea de gaze naturale. Anterior, a fost director al Ukrnafta, cea mai mare companie petrolieră ucraineană, parte a grupului Naftogaz. Înainte de a ajunge în sectorul de stat, Korețki a condus Western Oil Group, Continuum Group și una dintre cele mai mari rețele de benzinării din Ucraina, WOG. Originar din orașul Luțk, din vestul Ucrainei, el a fondat și o rețea de cafenele.

Prima mare provocare: pregătirea Ucrainei pentru iarnă

Una dintre cele mai mari sarcini ale noului premier va fi pregătirea Ucrainei pentru următorul sezon rece, a cincea iarnă de război cu Rusia. Iarna trecută, Rusia a lansat cele mai intense atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene de la începutul războiului, provocând pagube importante sistemului de electricitate și încălzire. Atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat milioane de oameni fără încălzire și apă în timpul lunilor geroase de la începutul anului.

Korețki va trebui să coordoneze refacerea și protejarea infrastructurii energetice, în condițiile în care atacurile rusești continuă, iar Kievul se confruntă cu o lipsă de interceptoare pentru apărarea împotriva rachetelor balistice. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că pregătirea pentru iarnă reprezintă prioritatea imediată a guvernului.

Schimbările din Guvern stârnesc nemulțumiri în Ucraina

Numirea lui Serghi Korețki marchează o schimbare de direcție la Kiev: într-o perioadă dominată de război, Ucraina a ales un premier cu profil de tehnocrat și manager, mai degrabă decât un politician de carieră.

Votul intervine într-un moment marcat de proteste neobișnuite în capitală, după ce președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Fedorov. Decizia lui Zelenski de a-l înlătura pe Fedorov a provocat manifestații rare în timp de război la Kiev și în alte orașe. Sute de protestatari, în principal tineri, au ieșit în stradă joi. Fedorov, în vârstă de 35 de ani, era considerat un reformator și un adversar al corupției din administrația de stat. Potrivit relatărilor, el ar fi avut conflicte cu conducerea Statului Major al armatei.

Ministrul de interne Igor Klimenko este luat în calcul pentru preluarea portofoliului Apărării, însă Zelenski nu a trimis încă oficial candidatura către parlament.

Zelenski anunțase că pregătește o remaniere a cabinetului pentru a consolida relațiile Ucrainei cu principalii parteneri internaționali. Numirea lui Korețki reprezintă a doua schimbare de prim-ministru de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. El o înlocuiește pe Iulia Svirîdenko.

Conform Constituției Ucrainei, președintele are dreptul să propună candidații pentru funcțiile de ministru al apărării și ministru de externe, în timp ce premierul este propus de coaliția de guvernare. Partidul lui Zelenski, Slujitorul Poporului, deține majoritatea parlamentară.