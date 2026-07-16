Piaţa imobiliară este aproape paralizată după ce sistemul ANCPI a fost ţinta celui mai mare atac cibernetic din istoria instituţiei. Blocajul a venit într-un moment cum nu se poate mai rău. Mii de tranzacții imobiliare sunt în aer cu două săptămâni înainte de scumpirea locuințelor. De la 1 august, TVA-ul creşte de la 9 la 21%. O întârziere acum înseamnă chiar și 10.000 de euro în plus, pierduți la semnarea actelor.

În acest moment, fără sistemul de cadastru, notarii nu mai pot obține certificatul de autentificare. Este un document care este necesar pentru toate contractele de vânzare-cumpărare, de schimbare de proprietate, de donație și așa mai departe.

Mii de euro în plus

Miza cea mai mare este însă pentru cei care vor să-și finalizeze tranzacțiile până la 1 august. Atunci când expiră TVA-ul redus, acum este de 9% și atunci se va majora la 21%. Cu TVA-ul majorat, unii proprietari ar putea plăti chiar și până la 15.000 de euro în plus pentru o singură locuință.

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Singura soluție pe care o văd cei din piață este ca Parlamentul să se adune într-o sesiune extraordinară, având în vedere că nu avem un guvern plin în acest moment care să dea hotărârea de urgență pentru prelungirea termenului.

Așadar, în acest moment, situația nu se arată a fi una tocmai bună pentru cei care vor să facă aceste tranzacții, dar rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile de acum încolo. Din ce am înțeles de la agenția de cadastru, sunt foarte mulți oameni care se chinuie în aceste momente să dea sistemului de cap și să rezolve cât mai repede situația.