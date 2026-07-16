China interzice iubiții virtuali generați de AI pentru minori. Fenomenul există şi în Europa

Chinezii îşi iau rămas bun de la prietenii şi iubiţii lor virtuali. Beijingul a decis să interzică toate programele de inteligenţă artificială care simulează legături romantice sau familiale cu utilizatorii săi.

Măsura vizează eliminarea personajelor virtuale cu trăsături umane care pot încuraja ataşamente emoţionale nesănătoare, în special în rândul minorilor.

China, o ţară cu peste un miliard de oameni însă cu probleme demografice, a luat această măsură pentru a impulsiona natalitatea în rândul tinerilor. Doar în ultimii ani, piaţa de agenţi digitali a explodat şi a crescut cu 600 de milioane de dolari, o creştere uriaşă de 85 la sută.

Ca urmare a noilor reguli, marile companii chineze din domeniul inteligenței artificiale, precum Alibaba, Tencent și ByteDance, și-au retras serviciile bazate pe agenți AI antropomorfici, potrivit publicației South China Morning Post.

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China continuă astfel procesul de reglementare a diferitelor domenii ale inteligenței artificiale, însă fără a afecta dezvoltarea tehnologică. Noua lege nu se aplică serviciilor de relații cu clienții sau agenților AI utilizați în scop profesional, pentru a nu încetini competitivitatea Chinei în cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Tot mai mulți tineri folosesc chatbot-uri AI

Îngrijorările legate de impactul inteligenței artificiale asupra sănătății psihice nu se limitează doar la China. Un sondaj realizat de YouGov arată că 10% dintre americanii cu vârsta sub 30 de ani folosesc un chatbot AI care să imite relaţia cu o persoană reală, iar 18% spun că au dezvoltat o relație de prietenie de durată cu un astfel de sistem. În același timp, două treimi dintre părinții americani afirmă că nu și-ar dori ca inteligența artificială să devină cel mai bun prieten al copilului lor.

Fenomenul este prezent şi în Europa. Potrivit unui sondaj Ipsos realizat la solicitarea Guvernului Franței, cu sprijinul altor state europene, aproape unul din doi tineri europeni a folosit un chatbot bazat pe inteligență artificială pentru a discuta despre probleme intime sau personale.