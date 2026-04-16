Doi turişti lituanieni, rămaşi blocaţi în Piatra Craiului. Au fost salvaţi după o intervenţie de opt ore

Doi turiști lituanieni, blocați miercuri seară în versantul vestic al Pietrei Craiului, au fost recuperați de salvamontiștii din Zărnești după o intervenție care a durat opt ore. Potrivit salvatorilor montani, cei doi au încercat să coboare pe traseul "La Lanțuri", însă, din cauza orientării greșite și a lipsei echipamentului adecvat pentru condițiile de altitudine, au ajuns în dificultate și au solicitat ajutor. Unul dintre turiști a fost găsit în stare de hipotermie, informează News.ro. 

de Denisa Vladislav

la 16.04.2026 , 10:54
Doi turişti lituanieni, rămaşi blocaţi în Piatra Craiului. Au fost salvaţi după o intervenţie de opt ore - Sursa: News.ro

Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti informează, joi dimineaţă, că în urma unui apel primit prin dispeceratul ISU Brasov, în jurul orei 20:40, salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină pentru recuperarea a doi turişti lituanieni rămaşi blocaţi în versantul vestic al Pietrei Craiului. 

Potrivit salvatorilor montani, aceştia au încercat să coboare pe traseul "La Lanţuri", însă, din cauza necunoaşterii direcţiei corecte şi a lipsei echipamentului adecvat pentru această perioadă, au ajuns în impas şi au fost nevoiţi să ceară ajutor.

"După ore bune de căutare, în jurul orei 01:00, i-am localizat în Brâul de Mijloc. Unul dintre turişti îşi pierduse rucsacul anterior, fiind găsit în stare de hipotermie, fără haine corespunzătoare pentru o noapte de aprilie la aproximativ 2000 m altitudine. A fost o misiune solicitantă, însă, din fericire, fără complicaţii medicale majore. După alte aproximativ patru ore de intervenţie, am reuşit evacuarea în siguranţă a celor două persoane la baza muntelui. Întreaga acţiune a durat opt ore", precizează Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti

Salvatorii montani avertizează că în versantul vestic stratul de zăpadă este foarte mare. 

"În această noapte am constatat că pe traseul «La Lanţuri» toate săritorile sunt acoperite, cu acumulări ce ajung pe alocuri la cinci–şase metri, iar media depăşeşte doi metri. În aceste condiţii, considerăm aceste trasee ca fiind impracticabile, chiar dacă sunt marcate, şi de altfel închise în această perioadă a anului. Noi, cei din Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti, rămânem, fără excepţie, la datorie în misiunile de salvare din Parcul National Piatra Craiului", adaugă salvamontiştii din Zărneşti.

Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită”
Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: &#8220;Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită&#8221;
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
El Pais: Comisia Europeană le cere statelor UE să introducă o zi de muncă de acasă și să scadă prețul transportului public
El Pais: Comisia Europeană le cere statelor UE să introducă o zi de muncă de acasă și să scadă prețul transportului public
7 ani de la cazul Caracal, care a îngrozit Romania. Ce s-a aflat despre Luiza Melencu
7 ani de la cazul Caracal, care a îngrozit Romania. Ce s-a aflat despre Luiza Melencu
