Doi oameni au fost atacați de urși, marți, în județele Argeș și Brașov. Autoritățile au intervenit de urgență cu echipaje SMURD și un elicopter. Au fost emise mesaje RO-Alert pentru populație.

Două atacuri ale urşilor în aceeași zi: O turistă străină muşcată în Argeş şi un bărbat rănit în Braşov - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă﻿

În comuna Arefu din județul Argeș, o turistă străină, în vârstă de aproximativ 31 de ani, a fost mușcată de un urs în zona antebrațului stâng. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a evaluat pacienta, aceasta fiind conștientă, și a transportat-o ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit ISU Argeș, femeia era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

"Paramedicii SMURD au evaluat pacienta și au început transportul acesteia la spital", a transmis ISU Argeș.

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Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă, în contextul prezenței animalului sălbatic.

"Pentru evitarea unor evenimente nedorite, venim în sprijinul populației cu un set de recomandări: evitați zona, rămâneți în locuințe; păstrați distanța față de animal, nu îl hrăniți și nu încercați să vă fotografiați cu acesta; fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie", au precizat reprezentanții ISU Argeș.

Bărbat muşcat de urs în judeţul Braşov

Un al doilea atac s-a produs în județul Brașov, pe Drumul Județean 104A, între localitățile Mărgineni și Bucium, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost atacat de un urs. Intervenția a fost realizată inițial de un elicopter SMURD Brașov, care a ajuns primul la victimă, aceasta fiind stabilizată de echipa medicală de la bord. Ulterior, au intervenit și echipaje SMURD, polițiști și jandarmi pentru sprijin operațional și evacuare.

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Bărbatul a fost transportat pe cale aeriană la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Și în acest caz a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă.