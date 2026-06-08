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Turistă de 18 ani din Ucraina, muşcată de urs pe Transfăgărăşan

Turistă de 18 ani din Ucraina, muşcată de urs pe Transfăgărăşan - Sursa: Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.06.2026, 21:41 | Modificat la 08.06.2026, 21:41

O turistă în vârstă de 18 ani, din Ucraina, a fost atacată de un urs, luni, în timp ce se afla pe Transfăgărăşan. Tânăra, care a suferit o plagă muşcată la un picior, a fost preluată de un echipaj SMURD şi dusă la spital.

Incidentul a avut loc în cursul serii pe raza localităţii argeşene Arefu.

Primii care au intervenit au fost jandarmii montani. Aceştia i-au acordat femeii primul ajutor, iar pentru că aceasta nu vorbea limba engleză, jandarmii nu au reuşit să afle de la ea cum anume s-a petrecut incidentul.

La scurt timp, în zonă a ajuns un echipaj SMURD care a constatat că turista are plăgi muşcate la piciorul drept.

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Tânăra în vârstă de 18 ani a fost preluată şi dusă la spital, ea fiind conştientă şi cooperantă.

Potrivit surselor Observator, ar fi vorba despre trei turiști străini mușcați de urs. Ceilalţi doi, un bărbat și o femeie, sunt portughezi. 

Denisa Vladislav
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