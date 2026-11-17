Două fete în vârstă de 15 ani şi una de 16 ani, toate din judeţul Neamţ, au băut o sticlă de vodcă înainte de a merge la şcoală, iar când au ajuns la unitatea de învăţământ li s-a făcut rău şi au sunat la 112. Echipajele medicale le-au diagnosticat cu etilism acut şi le-au transportat la spital. Părinţii fetelor au primit câte o amendă de 500 de lei.

Două fete de 15 ani şi una de 16 ani din Neamţ, luate cu Ambulanţa. Au băut o sticlă de votcă înainte de şcoală - Shutterstock

"La data de 16 noiembrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au intervenit la o unitate de învăţământ din Roman, de unde trei minore au fost preluate de echipajele medicale, cu etilism acut. Părinţii celor 3 minore au fost sancţionaţi conform Legii 61/1991, pentru nesupravegherea minorelor", au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ.

Amenzile primite de părinţi

Surse din rândul anchetatorilor au precizat că două fete au 15 ani şi alta 16 ani şi au băut o sticlă de vodcă înainte de a merge la şcoală. Când au ajuns acolo au sunat la 112, deoarece li se făcuse rău.

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Sancţiunea primită de fiecare părinte al fetelor este de 500 de lei.