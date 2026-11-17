Guvernul ar urma să adopte în aproximativ două săptămâni o ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a comunelor, potrivit unor surse de la vârful PSD. Pragul de populație pentru localitățile vizate nu a fost încă stabilit, fiind analizate mai multe variante, de la 1.500 până la 5.000 de locuitori.

Comasarea voluntară a comunelor, decisă prin OUG în două săptămâni. Ce variante analizează PSD. SURSE - Profimedia

Social-democrații analizează mai multe scenarii pentru reorganizarea administrativ-teritorială, însă nu au ajuns deocamdată la o decizie privind numărul minim de locuitori pe care ar trebui să îl aibă o comună.

Potrivit surselor Observator de la vârful PSD, printre variantele discutate se numără praguri de 1.500, 2.500, 3.000 sau 5.000 de locuitori. O decizie finală urmează să fie luată în perioada următoare.

Ordonanță de urgență pentru comasarea voluntară a comunelor, în două săptămâni

Guvernul ar urma să vină în aproximativ două săptămâni cu o ordonanță de urgență care să reglementeze comasarea voluntară a comunelor, potrivit surselor de la vârful PSD.

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Deocamdată, nu a fost stabilit pragul de populație care va fi luat în calcul în cadrul acestui proces. Social-democrații analizează mai multe variante, iar numărul de locuitori ar putea fi de 1.500, 2.500, 3.000 sau 5.000.

În schimb, celelalte măsuri care vizează reforma administrației, precum și reforma companiilor de stat, ar urma să fie amânate pentru primăvara anului 2027. Potrivit acelorași surse, PSD își menține intenția de a adopta aceste reforme prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Rezerve în PSD față de varianta reorganizării României în opt județe

O altă variantă analizată în discuțiile privind reorganizarea administrativ-teritorială este reducerea numărului de județe la opt, după modelul regiunilor de dezvoltare, propunere susținută de Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit surselor Observator de la vârful PSD, sunt lideri în partid care consideră că o astfel de reorganizare ar duce la apariția unor județe prea mari şi şi-au exprimat rezervele față de scenariul cu opt județe, sugerând că numărul lor ar trebui să fie mai mare.

Deocamdată, nu a fost stabilită o variantă finală pentru reorganizarea administrativ-teritorială, iar discuțiile continuă.