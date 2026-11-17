Veşti bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă... şi nu numai. Domeniul schiabil din Predeal va avea în curând o nouă linie de telescaun. Lucrările pentru noul traseu au început deja.

Lucrările au început deja în zona de bază a pârtiei Clăbucet variantă. Instalația nu este nouă, a fost cumpărată la mâna a doua de autoritățile din Predeal.

O linie cu o lungime de 717 metri va putea transporta 1800 de turiști, schiori sau snowboarderi pe oră. Traseul liniei pornește din zona utilajelor, unde se amenajează stația inferioară și urcă pe pârtia Clăbucet variantă până deasupra intersecției cu o altă pârtie.

Trebuie spus că scaunele noii instalații au o capacitate totală de 4 persoane pe fiecare vehicul. Este o instalație pe care autoritățile din Predeal ar fi vrut să o pună în funcțiune pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, însă la cum evoluează lucrurile acum e puțin probabil ca sportivii veniți, inclusiv la Predeal pentru o parte a probelor din acest festival, să poată folosi noua instalație de telescaun.

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Rămâne ca amatorii de schi și snowboarding care sezoanele viitoare vor veni aici la Predeal să poată folosi noua instalație.