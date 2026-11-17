Răzbunare cumplită în Buzău. O tânără de 29 de ani, acuzată de adulter, a fost răpită de şase persoane, între care şi un minor. Femeia a fost sechestrată şi ţinută pe un teren viran, apoi a fost supusă unui ritual de purificare.

Incidentul ar fi avut loc acum câteva zile. Potrivit poliției, tânăra în vârsta de 29 de ani a fost luată cu forța de acasă și dusă pe un câmp în apropierea localității Valea Râmnicului din județul Buzău.

Filmul incidentului din Buzău

Totul ar fi pornit după un episod de gelozie, după ce tânăra ar fi avut o relație cu un bărbat căsătorit. Mama acestuia, soția și unul dintre fiii lui au luat telefonul bărbatului și îi trimiteau mesaje femeii, invitând-o la o întâlnire. Din acel moment, femeia a devenit victima atacului violent.

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Pe timpul deplasării, femeia a fost agresată și în mașină. Au pulverizat cu un spay lacrimogen la nivelul feței, au lovit-o cu pumnii, au tras-o de păr și i-au furat atât telefonul mobil cât și cerceii. Mai mult anchetatorii spun că victima a fost dezbrăcată și dată cu sare pe tot corpul într-un așa zis ritual de purificare și lăsată acolo.

În urma agresiunii, tânără a avut nevoie de îngrijiri medicale timp de mai multe zile. Acum, atât soția bărbatului, mama lui, cât și unul dintre fiii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Iar în cazul celorlalte trei persoane, au primit control judiciar pentru 60 de zile.