O ţintă aeriană a fost detectată, duminică dimineaţă, de radarele Ministerului Apărării Naţionale (MApN), în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, fiind emis un mesaj RO-Alert pentru judeţul Tulcea. Ulterior, ţinta aeriană a dispărut de pe sistemele radar, fără a intra în spaţiul aerian românesc.

Dronă, detectată de MApN la graniţa cu Ucraina. A dispărut de pe radar fără să intre în România - Shutterstock

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul acestei dimineţi, 2 august, în jurul orei 09.30, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert", a anunţat MApN.

Potrivit sursei citate, la scurt timp, ţinta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. "Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 9.52", a precizat MApN.