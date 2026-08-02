O combinaţie surprinzătoare: motorsport şi regalitate. Se întâmplă la Sinaia, unde astăzi are loc finala Campionatului de Viteză în Coastă. 88 de piloți și mașini spectaculoase sunt la startul singurei etape desfășurată integral pe un traseu urban, care șerpuiește printre vile istorice, si brazi seculari, în apropiere de Castelul Peleș. Primele competiții automobilistice au fost organizate acolo încă din perioada interbelică, într-o vreme în care Regele Carol al II-lea susținea sporturile cu motor.

Jerome France poate deveni primul pilot din istorie care câștigă Trofeul Sinaia, acordat doar celui care învinge de trei ori consecutiv pe acest traseu. "Etapa aceasta, la Sinaia, e etapa tuturor posibilităţilor. Am această posibilitate să câştig acest super trofeu, dar e o etapă în care orice detaliu poate fi fatal", a declarat Jerome France, polit de raliu. Nimeni în istoria de aproape 100 de ani a competiţiei nu a reuşit. La antrenamente, a stabilit deja un nou record pentru traseu si e marele favorit al acestei zile.

Aproape 20.000 de spectatori sunt așteptați la cursă

"Este ocazia să las o amprentă aici. E fantastic, sunt foarte, foarte mulţi spectatori", a declarat Jerome France, polit de raliu. "Sinaia este unică. În primul rând prin configuraţia traseului. Este singurul traseu din România, eu cred că şi din Europa de acest gen, un traseu în coastă în mijlocul unui oraş", a declarat Norris Măgeanu, preşedintele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv. Marco Leu a debutat la această etapă, pe care o o consideră o provocare uriaşă. "Consider traseul de la Sinaia un traseu mai tehnic decât altele şi cred că este foarte important să fii precis pe ce faci. Ne bucurăm să avem spectatori aproape de noi şi simţi aşa că munca ta este apeciată", a declarat Marco Leu, pilot de raliu.

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Radu Benea este autor a mai multor recorduri, însă acest traseu nu se potrivește cu maşina. "E cea mai lată şi cea mai grea maşină. Un traseu foarte tehnic care nu lasă loc de greşeli. Ne obligă să fim extrem-extrem de atenţi", a declarat Radu Benea, pilot de raliu. Aproape 20.000 de spectatori sunt așteptați la cursă. De altfel, hotelurile din Sinaia au un grad de ocupare de peste 90% în acest weekend, un adevărat record. Manșele de concurs au loc în această după amiază.