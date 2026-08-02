Cod roşu de caniculă în 3 judeţe. Valul de căldură persistă pentru a treia zi consecutiv în România

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care va afecta, în următoarele 24 de ore, judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad.

În aceste regiuni, valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade Celsius în judeţul Satu Mare şi 39-40 de grade Celsius în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19-25 de grade Celsius , cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

În intervalul 2 august, ora 10 – 03 august, ora 10, a fost emisă o avertizare cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20...24 de grade.

Articolul continuă după reclamă

Duminică, 2 august, cod galben în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20-22 de grade Celsius.