

Accident cumplit în judeţul Bihor. Un zbor cu parapanta, care trebuia să fie o bucurie pentru o tânără de 20 de ani, s-a transformat într-o tragedie. Fata şi pilotul de 53 de ani și-au pierdut viața după ce aparatul de zbor s-a prăbușit de la 100 de metri înălțime. Totul s-a petrecut sub privirile împietrite ale martorilor, la doar câteva minute de la decolare.

de Anda Anghelache

la 16.03.2026 , 07:39

Trgedia a avut loc cu puţin înainte de ora 19. Aparatul de zbor cu cu motor s-a ridicat de la sol de pe un teren de fotbal, de la marginea localităţii Olosig. N-au trecut însă nici 10 minute, că parapanta a devenit imposibil de controlat. Totul s-ar fi întâmplat din cauza unei manevre greşite, făcută pe vântul puternic. Zborul cu parapanta era una dintre cele mai mari dorinţe ale fetei de 20 de ani.

"Din spusele martorilor i s-a închis aripa şi când s-a deschis înapoi i s-au rupt suspantele. Era vânt, era vânt, dar oricum seara se opreşte vântul. La 100 de metri nu cred că avea vreo şană", a spus pilotul Vasile Oroş.

În zadar s-au luptat medicii să le salveze vieţile, impactul a fost devastator.

"În momentul sosirii forţelor de intervenţie, atât pilotul, cât şi pasagera, se aflau în afara parapantei în stop-cardiorespirator. Din nefericire, în profida eforturilor echipajelor, cele două victime nu au mai putut fi salvate", a declarat Camelia Roşca de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana.

Pilotul avea o experienţă de peste 8 ani şi era cunoscut pentru pasiunea lui. Anchetatorii fac acum cercetări pentru a afla care a fost cauza care a dus la aceasta tragedie şi iau în calcul atât o defecțiune tehnică, cât și o eroare de pilotaj din cauza vremii nefavorabile.

