Accident cumplit pe un câmp din judeţul Bihor! O tânără de 20 de ani şi un pilot de parapantă cu motor au murit după ce s-au prăbuşit de la peste 100 de metri înălțime. Mai mulţi oameni printre care şi iubitul fetei au fost martori la nenorocire.

Aparatul de zbor cu cu motor s-a ridicat de la sol de pe un teren de fotbal, de la marginea localităţii Olosig, cu puţin înainte de ora 19. În scurt timp parapanta a devenit imposibil de controlat.

Vasile Oros, pilot: Din spusele martorilor i s-a închis aripa şi când s-a deschis înapoi i s-au rupt suspantele. Era vânt, era vânt, dar oricum seara se opreşte vântul

Reporter: Avea o şansă la acea distanţă?

Articolul continuă după reclamă

Vasile Oros, pilot: Nu, la 100 de metri nu cred.

Pilotul avea 52 de ani, iar pasagera care îl însoțea împlinise 20 de ani. Zborul cu parapanta fusese una dintre cele mai mari dorinţe ale fetei.

"În momentul sosirii forţelor de intervenţie, atât pilotul, cât şi pasagera, se aflau în afara parapantei în stop-cardiorespirator. Din nefericire, în profida eforturilor echipajelor, cele două victime nu au mai putut fi salvate", spune Camelia Roşca, ISU Crişana.

Prietenul pasagerei, un cetăţean maghiar, a fost martor la întreaga nenorocire. Pentru că tânărul era în stare de şoc după accident, procurorul a amânat audierea lui.

Anchetatorii fac acum cercetări şi iau în calcul atât o defecțiune tehnică, cât și o eroare de pilotaj. Resturile aparatului vor fi analizate într-un laborator specializat. Între timp, se aşteaptă rezultatele necropsiilor.

Georgiana Botez Like

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰