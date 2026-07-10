România are pizza de top! O pizzerie din Iaşi şi una din Bucureşti sunt printre cele mai bune din Europa. O spune un top realizat cu ajutorul unor inspectori care testează incognito pizza dintr-o grămadă de locaţii din întreaga Europă şi care la final notează nu doar gustul preparatului, ci şi atmosfera din local. Acelaşi clasament ne spune că cea mai bună pizza de pe bătrânul continent se mănâncă la Londra. Desigur, Italia nu a fost inclusă.

Pizza napoletană din inima Moldovei a fost reţeta perfectă cu care un local din Iaşi a pus România pe harta celor mai bune pizze de pe continent. Pentru al treilea an consecutiv.

"N-am mai mâncat aşa de bună la noi în ţară, chiar merită experienţa!", spune un client.

"Prima oară credeam că e o glumă, nici nu am răspuns la mail pentru că mi se parea un scam şi am răspuns cred că în ultima zi. De atunci, viaţa şi istoria noastră s-a schimbat! Am urcat mai multe locuri din top, deci e o îmbunătăţire, dar suntem pe locul 51 din 60! Pizza cred că aduce oamenii împreună, trebuie împărţită!", a declarat Alex Gafiţianu, proprietarul pizzeriei de top.

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În topul celor mai bune pizzerii din lume

"Mă bucur foarte mult că am fost cel mai tânăr pizzer de acolo! Pentru mine este în primul rând o mândrie!", a declarat Adrian Panaite, pizzer.

Calitatea primează, dar şi varietatea este foarte importantă aşa că meniul este unul bogat. Avem 26 de tipuri de pizza pentru toaate gusturile şi toate buzunarele, pentru că preţurile pleacă dee la 40 de lei şi pot ajunge la cel mult 55 de lei pentru o pizza.

Succesul e gustat, de vreo 7 ani deja, şi de o pizzerie din centrul Capitalei. Leonard este pasionat de gastronomie. A citit topul şi a şi venit să încerce pizza câştigătoare.

"Azi noapte nu am avut somn şi am văzut un articol! Am văzut un documentar despre o pizzerie din Italia şi m-am dus până acolo să mănânc! Îmi place să experimentez locuri noi", a declarat Leonard, client.

În Bucureşti, pizza care ocupă topurile europene de mai mulţi ani la rând este o pizza cu blat roman - adică subţire, crocant şi puţin umflat pe margini. Costă 43 de lei o margerita.

Proprietarii încă se întreabă cum arată cei care vin şi dau verdictul gustului european.

"Pur şi simplu ei se duc în secret şi evaluează în primul rând pizza, dar şi atmosfera din locaţie, băuturile. Totul a început în anul 2019, printr-un mail pe care am fost informaţi că suntem în acest top şi ne invitau să luăm parte la o gală de decernare a premiilor. Am crezut că e ceva ciudat. Un an mai târziu am primit acelaşi mail!", a declarat Ioana Vasîi, proprieara pizzeriei de top.

Locul întâi în clasamentul european al ediţiei 2026 revine pentru al doilea an consecutiv restaurantului celebrului Michele Pascarella, din Londra. În topul celor mai bune pizzerii, Spania are cel mai mare număr de localuri incluse, 29, urmată de Franţa cu 24 şi Anglia cu 22.