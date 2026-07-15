Situaţie critică pe Dunăre! Nivelul fluviului scade de la o zi la alta. Mai multe nave cu turişti străini au rămas blocate în dreptul Olteniei şi vor fi nevoite să facă cale întoarsă dacă nu se produce o minune. Şi trecerea cu bacul a fost oprită în mai multe puncte ale frontierei cu Bulgaria.

Petice uriaşe de nisip şi bărci abandonate. Aşa arată malul Dunării în Oltenia la mijlocul verii. Navele de croazieră pline cu turişti străini au tras pe dreapta şi aşteaptă o minune.

"Pot să întoarcă înapoi spre Austria, Germania, dar nu mai pot să mai coboare. Aceasta a venit ieri de dimineaţă. Alaltăieri au plecat două, mai vin încă două. Acum va fi un du-te-vino. Scădea undeva spre sfârşitul lui august, prin septembrie, ţinea o perioadă de 2-3 săptămâni, dar acum parcă a venit prea devreme. Nu se ştie când se vor opri aceste probleme", a declarat Ionel Constantin, proprietar de restaurant pe malul Dunării.

Nici bacul nu mai circulă din cauza debitului scăzut la Dunării.

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Şoferii care ajung în punctul de trecere de la Bechet sunt nevoiţi să facă cale întoarsă. Nivelul Dunării este atât de scăzut în zonă încât navigaţia nu mai poate fi făcută în siguranţă, iar cei care vor să ajungă în Bulgaria sunt obligaţi să parcurgă în plus zeci de kilometri.

Cele mai apropiat punct de trecere pentru şoferi este la Turnu Măgurele, 85 de kilometri, însă trebuie aşteptat bacul. Altă alternativă, mult mai sigură, este Calafatul, la 100 de kilometri distanţă şi cu trecere pe pod.

Turist străin: Nu este apă şi de asta nu putem să trecem râul.

Reporter: Unde vrei să ajungi?

Turist străin: La Sofia, avem un zbor de prins.

"Nu putem să trecem râul spre Bulgaria. Apa este prea scăzută, deci trebuie să mergem prin altă parte", spune o altă turistă.

Debitul Dunării este de aproape trei ori sub media normală a lunii iulie. Cauzele principale sunt seceta prelungită și lipsa precipitațiilor.

Debitul fluviului Dunărea este într-o scădere semnificativă, la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş înregistram un debit 1850 de mc/s.

"Având în vedere prognoza meteo, unde nu se înregistrează precipitaţii semnificative, presupunem că va fi în continuare un debit scăzut până spre sfârşitul lunii iulie", a declarat Camelia Bărbuțu.

Momentan transportul de marfă nu este afectat de nivelul scăzut al Dunării.

"Îmbucurător este că funcţionează portul comercial, nu avem probleme. Transporturile de cereale pe Dunăre sunt funcţionale cu barjele", a spus Sorin George Ciucu, viceprimar Corabia.

Dunărea scăzută a scos la suprafaţă şi peisaje spectaculoase. Epavele mai multor nave naziste scufundate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial se pot vedea de pe malul fluviului, în apropierea Porților de Fier.

Specialiștii avertizează că munițiile rămase la bord, deși au stat sub apă timp de peste 80 de ani, pot fi încă periculoase.