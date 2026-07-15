Pentru turiştii care s-au săturat de mâncarea standard din restaurante există tot mai multe opţiuni de a încerca preparate autentice. În ţară sunt peste 700 de puncte gastronomice locale, unde oamenii îşi deschid uşile bucătăriilor şi le pun pe masă oaspeţilor tot ce au mai bun. Mâncarea provine din gospordăriile lor, iar reţetele sunt de la bunici. În multe dintre aceste case se poate înnopta

Din Dobrogea până în Bucovina, România se descoperă prin gust. În fiecare sat, tradițiile prind viață în jurul mesei, iar rețetele moștenite din generație în generație păstrează vie povestea locului.

La punctele gastronomice locale nu găsești doar preparate autentice, ci oameni care își deschid uşile caselor. În inima Bucovinei, într-o gospodărie se lucrează de zor.

"Aici avem un lapte bătut, murături, brânză telemea cu ridichi şi ceapă. Preparatele de la purceluşul nostru", spune proprietarul unui punct gastronomic.

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În casele lor oamenii poftesc musafirii la masa. Le oferă tot ce e mai bun. Asa face şi doamna Otilia, care locuiește în Șaru Bucovinei si de doi ani de zile a deschis un punct gastronomic local.

"Bunica mea a fost bucătăreasă la nunţi. Tare îmi plăcea de mică să văd cum găteşte, ce ingrediente foloseşte. Îmi placea mereu să învăţ lucruri de la ea şi încet, încet, cu timpul a devenit o pasiune", a declarat Otilia Niculiță, administrator punct gastronomic local.

Angela Bertea, reporte Observator: După o masă copioasă ne racorim cu o băutură pregatită pe loc. Avem apă minerală de la un izvor din apropiere, siropul de trandafiri pregătit în cămară, mentă din gradină. Rezultatul? O bautură naturală plină de arome.

Mergem mai departe şi ajungem la un alt punct gastronomic local. Cât timp mâncarea se face, turiştii pot hrăni căprioarele şi cerbii.

"Aici locuim, aici muncim, asta este activitatea noastră în vârful muntelui. Avem vaci, porci, găini, mistreţi şi cerbi", a spus Mircea Păduraru, administator punct gastronomic local.

Mircea Păduraru şi-a deschis afacerea în urmă cu patru ani. Turiștii veneau să vadă și să hrănească animalele, apoi întrebau dacă au și ceva de mâncare .Aşa a apărut acest punct gastronomic local.

"Punctele gastronomice sunt locurile unde mai poţi savura gustul original, unde mai găseşti ca la bunica acasă când mâncai ceva natural", e de părere un turist.

"Îmi aduce aminte de bunici. De la lingura de lemn, în castroanele de lemn, totul are un alt gust", spune o turistă.

Regulile sunt stricte pentru cei care vor sa intre în reţea.

"Un punct gastronimic local nu poate să existe decât în mediul rural. La masă nu pot să servească mai mult de 15 persoane simultan. Felurile care sunt preparate turiştilor nu au voie să fie mai mult de două feluri principale, două ciorbe şi cel mult două deserturi", a explicat Dănuţ Ungureanu, de la Agenţia Naţională a Zonei Montane.