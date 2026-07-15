Admisă la prestigioasa Universitate Tufts din Statele Unite și parte din campania națională "100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu, Denisa Lăbunță, eleva de nota 10 din Focșani premiată cu aur la competiții internaționale de chimie și fizică a vorbit, la Observator 12, despre performanțele sale, proiectul inovator cu care a cucerit juriile internaționale și planurile de a reveni în România.

Olivia Păunescu: Ce îi sfătuiești pe cei care își doresc să studieze în străinătate?

Denisa Lăbunță: Cred că sfatul este unul destul de general: să încerce, să nu renunțe și să fie cât mai ambițioși posibil. Pentru că este un proces care te va duce pe culmi, dar te va și coborî. Deci au nevoie de cât mai multă răbdare și voință. Să fie siguri că acesta este drumul pe care vor să îl urmeze, pentru că, dacă nu există o certitudine, nu există reușită.

Valentin Butnaru: Bun, hai să vorbim și despre realizările tale. Sunt extrem de curios. Vreau să-mi povestești despre acest International Research Project Olympiad. Recunosc că este prima oară când aud despre el, dar bănuiesc că... Tu știai mai multe, te-ai documentat, ai participat. Cum a fost tot acest drum pentru tine? Și ce este, de fapt, această olimpiadă?

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Denisa Lăbunță: Drumul meu a fost unul destul de complex, văzut din afară, având în vedere că nu am început inițial cu fizica, pe care am urmat-o în cadrul International Research Project Olympiad, ci cu chimia. Cu un an înainte, am fost la International Applied Chemistry Olympiad și acolo am câștigat aurul. Dar totul a început cu mult înainte, când am descoperit științele exacte și m-am îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă această certitudine. International Research Project Olympiad este o competiție care urmărește dezvoltarea cât mai multor proiecte care vor schimba lumea de mâine. Astfel, am participat alături de echipa mea cu un prototip de generare a energiei prin pași mecanici, astfel încât să avem o dezvoltare sustenabilă, care să nu mai implice emisii de carbon sau tot ceea ce înseamnă arderea combustibililor fosili și să nu ne mai distrugem planeta și mai mult.

Valentin Butnaru: Sună extraordinar de bine. Este și fezabil, în sensul în care ar fi vorba despre o investiție foarte mare? Sau poate fi aplicat în următorul deceniu, de exemplu?

Denisa Lăbunță: Proiectul ar putea fi aplicat. Noi am mers acolo nu doar cu o prezentare teoretică, ci și cu un produs finit, realizat. Există prototipul, însă, momentan, nu îl putem duce pe marile scene, având în vedere că încă nu sunt majoră și ar trebui să pierdem brevetul de invenție, dacă am vrea să îl promovăm acum. Am avea nevoie și de o investiție gigantică

Valentin Butnaru: Iartă-mă, este vorba despre o fabrică sau, nu știu, este un generator? Nu cred că ai voie să ne divulgi prea multe detalii, dar sunt foarte curios și pasionat de lucrurile acestea. Adică ce face mai exact? Ce descompune? Ce transformă?

Denisa Lăbunță: Produsul este puțin mai simplu decât vă imaginați. L-ați putea purta chiar și dumneavoastră. Este vorba, de fapt, despre o pereche de încălțăminte. Un adidas care, în tălpile sale, are introduse discuri piezoelectrice care, prin principiul lor, în momentul în care sunt presate, creează curent electric. Cu ajutorul diferitelor inovații, și nu o să vă plictisesc cu detaliile tehnice, aceste impulsuri pe care le generăm mergând sunt stocate

Valentin Butnaru: Ca într-o baterie, să spunem, nu?

Denisa Lăbunță: Da, într-o micuță baterie care este atașată adidasului. Cu ajutorul ei, v-ați putea încărca telefonul, ați putea alimenta un ventilator sau orice alt dispozitiv pentru care aveți nevoie de energie atunci când nu aveți o priză la îndemână.

Olivia Păunescu: Foarte interesant! Denisa, acesta este momentul de după această olimpiadă în care ești admisă la această universitate?

Denisa Lăbunță: La puțin timp după, având în vedere că nu am aplicat la această universitate pentru știință sau fizică. Am aplicat la relații internaționale.

Olivia Păunescu: De ce?

Denisa Lăbunță: Consider că avem foarte mult potențial. Mi-am dat seama că, oricât de mult aș iubi această lume a științelor exacte, plină de certitudine, drumul meu este către relații internaționale, diplomație și științe politice. Vreau să schimb lumea în care trăim, așa cum își propune și campania Fundației Dan Voiculescu, "100 de tineri pentru dezvoltarea României". Vreau să contribui la construirea unei Românii în care invențiile nu sunt blocate de mici probleme, cum ar fi vârsta inventatorului, sau de dificultăți financiare care împiedică dezvoltarea invențiilor la scară largă. Vreau să construiesc, alături de alți tineri, o lume în care totul este posibil și în care putem să ne afirmăm.

Olivia Păunescu: Cu alte cuvinte, în cinci-șase ani, Denisa, te întorci în România?

Denisa Lăbunță: Clar, da.

Valentin Butnaru: Și urmezi calea diplomației, nu? Poate și o carieră politică, pentru că avem nevoie de tineri politicieni ca tine, care au o altă viziune și care nu sunt influențați de anumite aspecte. Văd un viitor luminos pentru România. Așa pare că îl vezi și tu.

Denisa Lăbunță: Da. Sunt plină de speranță în ceea ce privește această țară, pentru că este una minunată, plină de minți extraordinare și de resurse. Ar fi păcat să o lăsăm să se irosească doar din lipsă de acțiune. Consider că tinerii noștri sunt plini de acest zel și de aceea vreau să-mi urmez calea în relații internaționale și diplomație.

Olivia Păunescu: Noi ținem cu tine, Denisa. Felicitări încă o dată și să știi că te așteptăm aici și pentru mentalitatea ta, și pentru tine. Ești absolut minunată. Ești un exemplu.