După aproape doi ani, Alex s-a stins pe patul de spital, unde a ajuns în stare gravă după un accident

La aproape doi ani de când a suferit un accident în timp ce se afla în timpul serviciului, agentul Alexandru Răţoi nu a mai putut să lupte. S-a stins pe patul de spital, la vârsta de 25 de ani.

Accidentul a avut loc în luna martie 2024, pe o stradă aglomerată din localitatea Flămânzi, unde Alex oprise o maşină pentru control. Iar, în acel moment, din spate, a fost lovit cu putere de o maşină care circula pe acelaşi sens.

„L-am văzut foarte târziu...Am mers regulamentar în localitate, când s-a terminat localitatea, am dat semnalizare să plec, să depăşesc...Deodată îl văd în faţa mea. Eu am bănuit că vrea să mă oprească pe mine, cred, nu ştiu...”, a declarat atunci şoferul care l-a accident pe poliţist.

Alex a fost găsit de medicii în stare gravă şi transportat la spitalul de urgenţă din Botoşani. După aproape doi ani, tânărul nu a mai avut putere să lupte.

"Nu te vom uita, Alex"

Colegii au transmis un mesaj emoţionant. „Anunțăm cu profundă tristețe trecerea în neființă a colegului nostru, Alexandru Rățoi.

După mai bine de un an de luptă grea, începută în urma accidentului rutier suferit în timpul serviciului, Alex a pierdut astăzi bătălia pentru viață. În tot acest timp, a demonstrat o putere și o voință extraordinare, iar familia, colegii și toți cei care l-au cunoscut i-au fost alături cu speranță și încredere.

Alexandru Rățoi a fost un coleg dedicat, un tânăr ambițios și un om apreciat de toți cei care au avut privilegiul să îl cunoască. Pentru noi, rămâne nu doar un coleg, ci un prieten și un exemplu de curaj.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și îi asigurăm de întreaga noastră compasiune și susținere în aceste momente de grea încercare.

Nu te vom uita, Alex. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, au scris colegii.

