Iubim Marea Neagră, dar o tratăm ca pe un coş de gunoi. Studiile arată că este cea mai poluată dintre mările europene, cu aproape de două ori mai multe deşeuri decât Marea Mediterană. Pe fundul mării, vietăţile marine trăiesc printre cutii de bere, bucăţi din plastic şi alte deşeuri. Asta au descoperit în zona Portului Mangalia zeci de scafandri care au coborât în adâncuri.

"Am găsit o doză foarte veche de bere. Pe aceasta deja au populat animăluţele. Majoritatea par a fi plastic, pahare de plastic de unică folosinţă, de îngheţată, ambalaje de biscuiţi", a spus Bianca Mata, organizatoare.

Doze ruginite, pahare de unică folosință, ambalaje de toate felurile și chiar anvelope. Sunt doar câteva dintre "comorile" scoase la suprafață de cei 25 de scafandri voluntari care au coborât în adâncurile Mării Negre.

"Pot fi deşeuri aduse de fenomene naturale, vânt, ploaie, furtuni, porecum: sticle de plastic, poluări de nutrienţi", a afirmat Bianca Mata.

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"Sunt periculoase. Apa e contaminată cu microparticule de plastic, care se dizolvă foarte greu", a afirmat un scafandru.

Unele deşeuri au devenit deja adăpost pentru alge și organisme marine, iar plasticul, odată mărunțit, ajunge, în cele din urmă, chiar în farfuriile noastre.

"Deci, majoritatea plastic, din păcate. Cel mai periculos deşeu, pentru că se dezintegrează, se fragmentează şi ajunge în mâncare", a spus scafandrul.

Scafandrii nu au coborât în adâncuri doar pentru a scoate gunoaiele la suprafață, ci și pentru a trage un semnal de alarmă.

"Ne dorim să protejăm resursele noastre, Marea Neagră şi să fim cât mai uniţi şi mai activi pe partea acesta de conştientizare de mediu", a mai declarat Bianca Mata.

"Cred că societatea civilă şi ONG-urile trebuie să se ocupe foarte serios de treaba asta. Cred că trebuie să atragem foarte mult generaţia tânără", a afirmat Mihai, scafandru.

Un studiu publicat la sfârşitul anului trecut arată că aproape toate exemplarele de șprot și rapană analizate din Marea Neagră, dar și două treimi dintre midii, conțin microplastice. Medicii avertizează că există riscul apariției unor afecțiuni, inclusiv infertilitate sau tumori, ca urmare a consumului frecvent de produse contaminate.