Tragedie în SUA. 11 paraşutişti şi pilotul au murit într-un accident aviatic, în Missouri

Douăsprezece persoane - 11 paraşutişti şi pilotul - au murit duminică într-un accident aviatic produs în apropierea aeroportului din Butler, în statul Missouri, a anunţat poliţia rutieră statală pe reţelele sociale.

Poliţia rutieră a statului Missouri a declarat că accidentul a avut loc în apropierea Aeroportului Butler Memorial, potrivit Reuters.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Printre victime se numără 11 paraşutişti şi un pilot, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de gestionare a situaţiilor de urgenţă din judeţul Bates pentru postul local de televiziune Fox4.

Articolul continuă după reclamă

Butler se află la aproximativ 100 de km sud de Kansas City, Missouri.

Avionul tocmai decolase de pe Aeroportul Butler Memorial în jurul orei 11:20, ora locală, nu a reuşit să atingă altitudinea de vizibilitate, a efectuat o întoarcere bruscă la stânga şi s-a prăbuşit la aproximativ 300 de metri de pistă, a declarat pentru CNN Dennis Jacobs, directorul interimar al aeroportului şi directorul serviciului de gestionare a situaţiilor de urgenţă din comitatul Bates.

Deoarece avionul tocmai decolase, nu ajunsese la altitudinea necesară pentru a se raporta controlului traficului aerian, a spus Jacobs. Oficialii au cercetat locul accidentului pe jos şi cu ajutorul unei drone pentru a vedea dacă a supravieţuit cineva, dar nimeni nu a reuşit să sară din avion înainte ca acesta să se prăbuşească, a precizat oficialul.

Avionul monomotor cu turbopropulsor era operat de Skydive Kansas City, a spus Jacobs.

Avionul transporta persoane pentru a face paraşutism când echipele de intervenţie au primit un apel că un avion s-a prăbuşit şi a fost cuprins de flăcări, a declarat sergentul Justin Ewing de la Patrula Autostrăzilor din Missouri pentru The Associated Press.

Accidentul va fi investigat de Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor, iar Administraţia Federală a Aviaţiei a fost notificată. Un purtător de cuvânt al agenţiei a spus că oficialii adună informaţii despre incident.

Victimele nu au fost identificate public, deoarece familiile nu au fost încă informate despre incident.

În ultimul deceniu, au avut loc opt accidente aeriene mortale legate de paraşutism, soldate cu 25 de decese, potrivit Asociaţiei de Paraşutism din SUA.

Aeronava Pacific Aerospace 750XL care s-a prăbuşit duminică a fost fabricată în 2010, conform înregistrărilor FAA. Aceasta este populară pentru paraşutism, dar s-a dovedit utilă şi pentru alte scopuri, precum transportul de marfă, supravegherea aeriană şi zborurile de evacuare medicală, potrivit AP. Aeronava poate transporta până la 17 paraşutişti şi poate decola şi ateriza pe piste scurte, a precizat agenţia de ştiri.