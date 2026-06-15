O mamă şi cele două fetiţe ale ei au scăpat la timp dintr-o maşină cuprinsă de flăcări, după un accident produs pe Bulevardul Camil Ressu din Bucureşti. Cele trei s-au autoevacuat înainte ca incendiul să se extindă.

Logan cuprins de flăcări după accident, în Sector 3. O mamă și două fetițe erau în mașină

Un autoturism Dacia Logan a fost implicat într-un accident urmat de incendiu pe Bulevardul Camil Ressu.

Accidentul s-a produs luni pe Bulevardul Camil Ressu, unde un autoturism Dacia Logan a fost implicat într-un eveniment rutier care a fost urmat de izbucnirea unui incendiu, potrivit grupului de Facebook Info Trafic București și Ilfov.

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În mașină se aflau mama și cele două fetițe. Acestea s-au autoevacuat înainte ca flăcările să se extindă.

Autoritățile au asigurat zona și au intervenit pentru stingerea incendiului și fluidizarea circulației.