Tragedie şi pe Via Ferrata din Cheile Turzii. Un alpinist de 22 de ani a murit după ce a căzut în gol 30 de metri. S-a cățărat pe o stâncă, iar aceasta s-a rupt.

Tânărul a rămas suspendat într-o zonă greu accesibilă, iar salvamontiştii au fost nevoiţi să intervină cu elicopterul. Traseele de Via Ferrata sunt amenajate cu puncte de ancorare, însă parcurgerea lor necesită echipament special de protecție.

Accidentul a declanșat o amplă operațiune de salvare. La fața locului au intervenit echipele Salvamont Cluj, iar pentru sprijin medical a fost solicitat un elicopter SMURD de la Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor transmise de salvatori, victima a fost găsită în stare de inconștiență. Salvamontiștii și echipajul medical au început imediat manevrele de resuscitare, însă rănile suferite în urma impactului au fost extrem de grave.

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"Tânărul a fost găsit în stare de inconștiență. Salvatorii montani și echipajul medical au început imediat manevrele de resuscitare", au precizat reprezentanții Salvamont Cluj.

În ciuda eforturilor depuse timp de zeci de minute, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să declare decesul la fața locului.