De la "Lege şi Onoare", la "Ilegalităţi şi Făţărnicie". E deviza sub care a lucrat un fost poliţist din Arad mult, mult timp, după ce şi-a dat demisia din funcţie. A vrut să fie mai presus şi şef peste toţi: a dat amenzi în stânga şi în dreapta, a oprit şoferii şi s-a purtat fix ca un agent.

Fostul polițist din Arad este acuzat că în luna iulie s-ar fi dat drept polițist în Timișoara și ar fi oprit în trafic o șoferiță.

I-ar fi spus acesteia că a trecut pe roșu și i-ar fi cerut în jur de 1500 lei pentru a nu-i reține permisul. Femeia nu avea banii disponibili și a sunat la 112.

După 3 luni, bărbatul a fost identificat

Bărbatul a fost identificat după aproape 3 luni și este acum acuzat de uzurpare de calități oficiale și tentativă de înșelăciune.

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Nu este însă prima oară când acest polițist din Arad este implicat în astfel de acțiuni. A fost prins luat luând mită anterior, iar după ce și-a dat demisia, a oprit alți doi șoferi în Bihor tot pretinzând că este polițist.