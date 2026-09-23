Observator » Evenimente » După ce şi-a dat demisia, un bărbat a continuat să se dea drept poliţist. Oprea şoferii şi le dădea amenzi

Video După ce şi-a dat demisia, un bărbat a continuat să se dea drept poliţist. Oprea şoferii şi le dădea amenzi

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Eduard Marin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.09.2026, 09:24 | Modificat la 23.09.2026, 09:24

De la "Lege şi Onoare", la "Ilegalităţi şi Făţărnicie". E deviza sub care a lucrat un fost poliţist din Arad mult, mult timp, după ce şi-a dat demisia din funcţie. A vrut să fie mai presus şi şef peste toţi: a dat amenzi în stânga şi în dreapta, a oprit şoferii şi s-a purtat fix ca un agent.  

Fostul polițist din Arad este acuzat că în luna iulie s-ar fi dat drept polițist în Timișoara și ar fi oprit în trafic o șoferiță.

I-ar fi spus acesteia că a trecut pe roșu și i-ar fi cerut în jur de 1500 lei pentru a nu-i reține permisul. Femeia nu avea banii disponibili și a sunat la 112.

După 3 luni, bărbatul a fost identificat

Bărbatul a fost identificat după aproape 3 luni și este acum acuzat de uzurpare de calități oficiale și tentativă de înșelăciune.

Articolul continuă după reclamă

Nu este însă prima oară când acest polițist din Arad este implicat în astfel de acțiuni. A fost prins luat luând mită anterior, iar după ce și-a dat demisia, a oprit alți doi șoferi în Bihor tot pretinzând că este polițist.

Eduard Marin
Eduard Marin

Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză.

Like
politist arad demisie inselaciune politist fals
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.