În timpul vizitei sale în Statele Unite, cu ocazia Adunării Generale a ONU, președintele Nicușor Dan a vorbit pentru CNN despre amenințările la adresa României și a securității europene. Întrebat despre probabilitatea ca Vladimir Putin să atace direct un stat membru NATO în următorii ani, Nicușor Dan a avertizat că, deși evoluția conflictului din Ucraina va avea un rol important, Europa și aliații săi trebuie să fie pregătiți pentru orice eventuală agresiune.

Președintele a afirmat, de asemenea, că Donald Trump are dreptate când solicită statelor europene o contribuție financiară și militară mai mare la propria apărare.

Totodată, șeful statului a subliniat importanța strategică a prezenței militare americane în regiunea Mării Negre.

Reporter: Care credeți că este posibilitatea ca Rusia să atace un stat membru NATO?

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Nicușor Dan: Cred că nu este foarte probabil în următorii unu, doi ani, dar trebuie să fim pregătiți.

"Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție", a mai spus Nicușor Dan.