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Video Nicușor Dan, interviu la CNN: "Trump are dreptate". Ce spune despre posibilitatea ca Rusia să atace NATO

Nicușor Dan, interviu la CNN: "Trump are dreptate". Ce spune despre posibilitatea ca Rusia să atace NATO Preşedintele Nicuşor Dan. 18 septembrie 2026 - ProfiMedia
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Editor Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.09.2026, 07:38 | Modificat la 23.09.2026, 07:38

În timpul vizitei sale în Statele Unite, cu ocazia Adunării Generale a ONU, președintele Nicușor Dan a vorbit pentru CNN despre amenințările la adresa României și a securității europene. Întrebat despre probabilitatea ca Vladimir Putin să atace direct un stat membru NATO în următorii ani, Nicușor Dan a avertizat că, deși evoluția conflictului din Ucraina va avea un rol important, Europa și aliații săi trebuie să fie pregătiți pentru orice eventuală agresiune.

Președintele a afirmat, de asemenea, că Donald Trump are dreptate când solicită statelor europene o contribuție financiară și militară mai mare la propria apărare.

Totodată, șeful statului a subliniat importanța strategică a prezenței militare americane în regiunea Mării Negre.

Reporter: Care credeți că este posibilitatea ca Rusia să atace un stat membru NATO?

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Nicușor Dan: Cred că nu este foarte probabil în următorii unu, doi ani, dar trebuie să fim pregătiți.

"Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție", a mai spus Nicușor Dan.

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
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