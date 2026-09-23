Un pod metalic de pe DN12A, în zona Ciobănuș, comuna Agăș, județul Bacău, s-a prăbușit în noaptea de marți, 22 septembrie, spre miercuri, 23 septembrie, după ce a fost traversat de o macara de mare tonaj. Circulația rutieră este blocată pe drumul național care leagă zona Onești-Comănești de Miercurea-Ciuc. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii, polițiștii și reprezentanții Drumurilor Naționale au intervenit la fața locului, iar traficul este deviat pe rute ocolitoare.

Incidentul a avut loc în jurul orei 02:40, în zona kilometrilor 71+400 – 71+500 ai DN12A. Podul traversează râul Trotuș, iar primele informații indică faptul că structura metalică a cedat după trecerea macaralei, despre care datele preliminare arată că ar fi depășit limita de tonaj admisă pe sectorul respectiv.

"Situație de urgență în comuna Asău, sat Ciobănuș. A fost întreruptă circulația pe DN 12A, ca urmare a faptului că podul de fier de la Ciobănuș s-a rupt în această dimineață. Șoferul camionului care traversa podul este în stare bună, fără leziuni medicale.

Din păcate, toate sesizările noastre către Direcția de Drumuri și Poduri Naționale au rămas fără ecou!

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Primăria Asău asigură o rută ocolitoare pentru mașinile mici (pe străzile Piciorul Podului, Fudul Străjii și înapoi în DN), dar traficul greu este restricționat. Angajații Primăriei Asău vor fi în continuare în zona menționată pentru a fluidiza traficul și a lua măsuri și pentru traficul greu! Vă vom informa în orele următoare cu privire la alte noutăți!", anunță Primăria Asău.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, susține că autoritățile încearcă să găsească o rută alternativă, prin albia râului, pentru autovehiculele de mici dimensiuni. În același timp, se caută soluții împreună cu Ministerul Transporturilor pentru amenajarea unei variante provizorii de pod.

Potrivit primelor informații, vehiculul implicat, condus de un șofer din județul Neamț, ar fi depășit limita de 7,5 tone impusă pentru traversarea podului.

Ce spune ISU Bacău

Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Asău, sat Ciobănuș, în urma unui eveniment în care un pod de fier a fost deteriorat.

În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău, respectiv o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. De asemenea, au fost anunțate Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pentru gestionarea situației, a fost identificată o rută ocolitoare pentru circulația autovehiculelor. În prezent, traficul rutier în zonă este dirijat de polițiști.

La fața locului se va deplasa Grupul de Suport Tehnic, pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare.

Aspectele constatate vor fi analizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate.

ISU Bacău va identifica soluții în vederea reducerii timpului de răspuns la intervențiile din localitățile afectate.