Poliţiştii au descoperit trei taximetrişti care înşelau oamenii din Aeroportul "Henri Coandă". Aceştia avea montate pe maşini celebrele "maimuţe", dispozitive care măreau artificial valoarea curselor.

"Maimuţele" erau activate din telecomenzile aflate în posesia taximetriştilor. Trei poliţişti din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene "Henri Coandă" au participat la această acţiune.

La verificarea ulterioară a vehiculelor, în una dintre maşini au fost găsite 4 doze ce conțineau substanțe cu efect psihoactiv, cunoscute sub denumirea de "droguri legale".

Acţiunea poliţiştilor a fost prezentată de Sindicatul Europol, pe contul oficial de Facebook.