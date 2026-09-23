Anchetă de proporţii în Vâlcea! Câţiva pescari au descoperit, în râul Olt, o valiză în care se afla trupul neînsufleţit al unei tinere. Presa vâlceană a aflat că ar fi vorba despre o fată de 21 de ani, de loc din Filiaşi, Dolj. Iubitul tinerei e acum căutat de poliţişti.

Știm că a fost o moarte violentă, iar descoperirea a fost făcută în satul Zăvideni, din comuna Ionești. Potrivit primelor informații pe trupul tinere înghesuit în valiză au fost descoperite mai multe urme de lovituri și foarte multe echimoze.

Iubitul tinerei, căutat

Imediat zona a fost împânzită de polițiști, procurori și criminaliști care au început cercetarea la fața locului. Identitatea victimei nu a fost încă stabilită. Știm, potrivit unor surse din anchetă, un indiciu raportat la vârstă.

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Singurul, până acum, vorbim de o victimă tânără de sex feminin. Cadavrul a fost preluat de medicii legiști care urmează să stabilească cauza exactă a morții și cel mai probabil în cursul acestei zile va fi făcută și necropsia. Următorul pas esențial în anchetă rămâne identificarea.