Un oraş din România devine municipiu. Va fi singurul din judeţ cu acest statut

Orașul Voluntari devine municipiu. Senatul a adoptat, luni, în calitate de for legislativ decizional, proiectul, cu 91 de voturi pentru, 14 împotrivă şi trei abţineri. Dacă legea va fi promulgată de Nicușor Dan, Voluntari va deveni singurul municipiu din judetul Ilfov.

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a transmis că acest proces a fost unul "anevoios, care a cerut răbdare și multe demersuri. Urmează etapele constituționale necesare, respectiv promulgarea legii de către Președintele României. După acest demers, orașul nostru va fi singurul municipiu din judetul Ilfov", a transmis el pe contul său de Facebook.

Mesajul primarului Pandele

"Orașul Voluntari devine Municipiu! Încă un pas înainte pentru dezvoltarea comunității noastre. Nu pentru taxe mai mari și biruri mai multe pentru populație, ci pentru oportunitățile de finanțare pe care le deschide.

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E un pas pentru care s-a muncit mult, pentru care am avut cu toții răbdare, dar care merită: vom fi primul municipiu din județul Ilfov! Astăzi, plenul Senatului României a adoptat proiectul de lege prin care orașul Voluntari va dobândi statutul de municipiu.

Proiectul de lege, adoptat inițial de Camera Deputaților, merge la promulgare către Președintele României. Este ultimul pas pentru Municipiul Voluntari! Statutul de municipiu nu este o simpla denumire, ci demostrează că localitatea Voluntari, prin dezvoltarea ultimilor ani, îndeplinește indicatorii și criteriile prevăzute de lege.

Unii se grăbesc să spună că această schimbare ar duce doar la creșterea impozitelor locale. Și că acesta e singurul nostru scop. Nu e așa, pentru statutul de municipiu nu înseamnă, automat, taxe și mai mari pentru locuitori.

De fapt, imediat după această schimbare ni se deschide accesul la mai multe oportunități de finanțare, inclusiv din fonduri europene, pentru proiectele de care comunitatea noastră are nevoie", a transmis edilul.

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