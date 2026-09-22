Un bărbat din Timiş, îmbrăcat în poliţist, i-a cerut unei femei 1.500 de lei ameninţând-o că-i ia permisul

Un bărbat care a încercat să înşele o şoferiţă din Timişoara pe care a oprit-o în trafic, fiind îmbrăcat în uniformă de poliţist, sub pretextul că ar fi trecut pe culoarea roşie a semaforului, a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore pentru uzurpare de calităţi oficiale şi tentativă de înşelăciune. Potrivit anchetatorilor, bărbatul i-a cerut femeii 1.500 de lei ameninţând-o cu reţinerea permisului de conducere.

Inspectoratul judeţean de Poliţie Timiş informează că la data de 21 septembrie 2026, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Timişoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat care ar fi săvârşit infracţiunile de uzurpare de calităţi oficiale şi tentativă de înşelăciune.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru uzurpare de calităţi oficiale şi tentativă de înşelăciune

"În fapt, la data de 2 iulie 2026, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara au fost sesizaţi de către o femeie, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe Calea Stan Vidrighin din municipiul Timişoara, ar fi fost oprită de un bărbat care purta o uniformă de poliţist şi care i-ar fi indicat să mute autoturismul într-o staţie de alimentare cu carburant din proximitate", precizează sursa citată.

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Potrivit aceleiaşi surse, ajunşi în staţia de alimentare cu carburant, bărbatul i-ar fi spus femeii că ar fi fost surprinsă în timp ce ar fi trecut pe culoarea roşie a semaforului şi i-ar fi cerut 1.500 de lei, susţinând că, în cazul în care nu îi dă banii, i-ar fi reţinut permisul de conducere. "Întrucât femeia nu avea asupra sa suma de bani solicitată, bărbatul ar fi îndemnat-o să se deplaseze la o unitate bancară. Pe parcursul deplasării, femeia a apelat numărul unic de urgenţă 112. La sosirea echipajului de poliţie în staţia de alimentare cu carburant, bărbatul ar fi părăsit locul faptei", mai arată sursa citată.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru uzurpare de calităţi oficiale şi tentativă de înşelăciune. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale l-au identificat pe bărbatul bănuit de comiterea faptelor, fiind vorba despre un bărbat de 41 de ani care la data de 21 septembrie 2026 a fost depistat în municipiul Arad şi dus la sediul Poliţiei Municipiului Timişoara, pentru a fi audiat.

"În urma probatoriului administrat, poliţiştii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de acesta, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uzurpare de calităţi oficiale şi tentativă de înşelăciune, bărbatul fiind reţinut pentru 24 de ore", mai precizează IPJ Timiş. Cercetările sunt continuate de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.