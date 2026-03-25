Partidă de vânătoare, transformată în măcel în Bihor. Prejudiciu de 250.000 de lei

O partidă de vânătoare pe fondul cinegetic Păușa din Bihor s-a transformat într-un măcel. Nouă căprioare au fost împușcate, iar carnea a fost tranșată pentru valorificare. Prejudiciul se ridică la 250.000 de lei. Patru bărbați au fost reținuți, printre care și un fost campion la tir sportiv.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 14:48
Partida ar fi avut loc în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, pe fondul cinegetic Păușa, în comuna Nojorid, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor. Cei patru bărbaţi – cu vârste între 22 și 49 de ani, din Husasău de Tinca și Oradea - ar fi acționat între orele 20 și 7, folosind o armă letală cu glonț deținută legal de unul dintre ei.

Vânătoare, transformată în măcel

Nici unul nu figura, însă, ca deținând vreo autorizație de vânătoare pentru fondul respectiv. Potrivit anchetatorilor, în cursul acelei nopți au fost împușcate nouă animale din specia cervide – căpriori și cerbi comuni, masculi și femele, inclusiv în perioadă interzisă pentru cerbul mascul. Ulterior, vânatul ar fi fost încărcat într-un autoturism și transportat la locuința unuia dintre suspecți, unde a fost jupuit și tranșat, scrie Bihoreanul.

Faptele au fost descoperite abia după două zile de paznicii de vânătoare. Urmele erau intacte, pentru că afară fuseseră -18 grade Celsius.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral?
Observator » Evenimente » Partidă de vânătoare, transformată în măcel în Bihor. Prejudiciu de 250.000 de lei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.