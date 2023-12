Vezi și

David avea 17 ani şi urma să-şi serbeze majoratul în mai puţin de o săptămână, chiar în ziua de Crăciun. Era tot timpul cu zâmbetul pe buze şi îl cunoştea întreaga comunitate. Începuse să facă şcoala de şoferi. Juca şi handbal la clubul din oraş şi avea antrenament programat la ora 17.00. Nu a mai ajuns.

"Odihnește-te în pace, David!"

Băiat: Un băiat a observat că tavanul începea să crape şi s-a dus la doamna care era de serviciu în internat ca să-i avertizeze pe ceilalţi. Chiar când a ajuns înapoi s-a prăbuşit clădirea.

Zeci de pompieri, poliţişti şi salvamontişti încep o cursă contracronometru. Un câine de căutare-salvare este trimis pentru a-i găsi pe cei prinşi sub ruine. O dronă cu termoviziune este şi ea înălţată pentru identificarea victimelor.

Colonel Cristian Mureșan, ISU Harghita: Cele patru persoane se aflau înăuntru, cu diferite activități. Acestea au sesizat, din câte am înțeles, pedagogul și au încercat să iasă dintre ei afară.

97 de elevi erau cazaţi în clădire. Internatul din Odorheiul Secuiesc e vechi de peste o sută de ani şi nu avea un sistem de canalizare. Când ploua, zidul clădirii era baraj, iar apa se acumula şi se infiltra în pereţi. Lucrarea ar fi trebuit să rezolve problema.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Săpătura a fost făcută pe faţada de sud-est a clădirii internatului. Utilajele firmei de construcţie au excavat pământul pe toată lungimea acestei faţate până la o adâncime de doi metri.

Lazlo Sandor, patronul firmei care executa lucrările-reporter: Dimineaţa eu am zis la băieţi că hai, să facem repede, să punem izolaţia!

- Din ce motiv?

- Că vine iarna şi să facem lucrarea.

Structura de rezistenţă a clădirii nu a mai avut susţinere şi a cedat. Trei fete se aflau la primul etaj, în timp ce David avea camera la parter. Nu a avut nicio şansă.

Băiatul studia desenul la Liceul de Arte. Colegii şi profesorii sunt şocaţi. „O astfel de tragedie nu ar fi trebuit să se întâmple. O viață tânără plină de vise, ruinată. Odihnește-te în pace, David!", a fost mesajul şcolii.

Colegă David: Era un om sufletist, glumeț. E păcat că s-a întâmplat așa ceva, m-a lovit și m-a impresionat. La fel și pe cei din jurul meu, din clasă. Era un om foarte sufletist.

Unul dintre primii pompieri care au ajuns la faţa locului era chiar vecin cu David.

Zoltan, pompier voluntar-reporter: Nu am dormit deloc.

- Nu aţi dormit?

- Dezastru era. Mai ales că băiatul era şi vecinul nostru. La 18 ani, aşa, dintr-odată.

Lazlo, colegul de cameră a lui David, a ieşit din cămin cu doar câteva minute înainte de prăbuşire. L-a lăsat pe prietenul său în pat, se odihnea.

Laszlo Barna, coleg de cameră al lui David: Eram doar eu și colegul meu de cameră. Exact atunci, înainte să se întâmple tragedia. La 15.25, eu am plecat la ora de română. L-am salutat pe David, am plecat și în trei minute deja era prăbușit totul.

Fekete Örs, coordonator Salvamont Harghita: Era în pat băiatul. Era un pat supraetajat şi totul era surpat pe el.

Unchiul lui David: Nu au putut să intre acolo, au trebuit oamenii să scoată nisip şi cărămizi pentru a-l găsi.

Mama lui David este asistentă la Urgenţe, la spitalul orăşenesc. Prin mâinile ei au trecut şi cele trei colege ale fiului ei, rănite în urma dezastrului. Una dintre eleve a fost transferată azi-noapte la Târgu Mureş în stare gravă.

Mariana Negoiță, purtătoare de cuvânt Spitalul clinic Județean de Urgență: Este în stare critică, este sedată pentru analgezie şi neuroprotecţie, este intubată, instabilă hemodinamică. Din păcate, prognosticul medicilor este extrem de rezervat.

Erorile umane care au dus la nenorocire s-au ţinut lanţ. Dimineaţă, muncitorii au săpat lângă fundaţie. După şase ore, o parte din clădire se prăbuşeşte. Primele victime sunt scoase la timp de salvatori, doar una dintre ele este în stare gravă, însă ajunge stabilă pe mâna medicilor. David este găsit după două ore.

Localnic: Vorbim despre vieţi omeneşti! Ce se întâmplă aici? Cine dă autorizaţie pentru astfel de lucrări? La o fundaţie din piatră şi moloz nu sapi. doi metri, ai băgat betonul, mergi mai departe. Nu trebuie să faci nicio şcoală pentru asta. Singura cauză, săpăturile. Nu clădirea veche.

Majoritatea elevilor din cămin au fost preluaţi aseară de familii, iar restul copiilor vor fi cazaţi într-un alt internat din oraş.

ORA 10:00: Au început săpăturile la fundaţie.

ORA: 16.30: Zidul exterior al internatului se prăbuşeşte. Patru copii sunt prinşi sub dărâmături.

ORA: 17:00: Trei fete sunt găsite de salvatori, una dintre ele în stop cardio-respirator.

ORA: 18.40: David este scos de sub dărâmături, inconştient, nu răspunde manevrelor de resuscitare.

Băiat: Eram cu colegul meu de cameră şi eram speriaţi. Am crezut că s-a întâmplat un incendiu. Când am ajuns aici şi am văzut ce s-a întâmplat de fapt am început să plâng.

Martor: Am auzit zgomotul şi a fost un praf rău. Am sunat la 112, am chemat urgenţele, am coborât şi am ţinut legătura cu o fată şi încă pe alte două le-am auzit.

Mătuşa lui David: El a intrat la şcoală, acolo, la internat. A fost obosit şi s-a culcat.

Lazlo Sandor, patronul firmei care executa lucrările-reporter: Vă pare rău de ce s-a întâmplat?

- Da, sigur! Este o problemă mare că a murit un băiat şi e problemă mare.

Szasz Gaspad, topometrist: Indiferent dacă este acolo pământul respectiv sau este dat la o parte, oricum noroiul nu ţine o astfel de clădire. Dacă nimeni nu făcea nimic şi foloseam aşa mai departe, primea mai multă apă şi în martie, când se topeşte zăpadă şi este o ploaie abundentă s-ar fi putut să se dărâme toată clădirea. Birocraţia şi sistemul sunt de vină! Nu avem timp să lucrăm când terenul este uscat, nu avem timp să mergem treptat, că este decembrie, că trebuie terminată lucrarea, că dacă nu se termină lucrarea se pierd banii. De ce trebuie să aşteptăm luni de zile la o semnătură?

Reporter-Laczko Gyorgy, director liceu: Cum s-au făcut acele săpături, lângă fundație? Nu ne puteți spune? E important.

- Nu, că nu știu.

Din partea liceului, nu s-a văzut că se sapă lângă fundație, chiar lăngă fundație?

Petres Sándor, prefect de Harghita: Detaliile trebuie să se afle în autorizația de construire. Va trebui verificat dacă s-a eliberat în condiții legale, dacă s-a respectat.

